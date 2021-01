Barsinghausen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Barsinghausen ist am Donnerstag im Vergleich zum Mittwoch zurückgegangen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover zählte in der Stadt 66 tagesaktuelle Fälle von Covid-19, das sind fünf weniger als am Vortag. Dennoch haben sich binnen 24 Stunden drei Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, acht sind aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Barsinghausen ebenfalls gesunken – von 68,6 am Mittwoch auf 57,2 am Donnerstag. Die Zahl gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr haben sich in Barsinghausen insgesamt 601 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha