Barsinghausen

Die Zahl der aktuell positiv auf Covid-19 getesteten Menschen ist in Barsinghausen seit Weihnachten gesunken. Von Mittwoch, 23. Dezember, bis Montag, 28. Dezember, ist zwar bei zehn Personen das Coronavirus neu nachgewiesen worden. 16 Betroffene sind im selben Zeitraum aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Während am Mittwoch, 23. Dezember, 117 akute Fälle in Barsinghausen registriert waren, lag deren Zahl nach Mitteilung der Regionsverwaltung am Montag bei 111.

Inzidenzwert sinkt in Barsinghausen

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Barsinghausen ist damit in Barsinghausen von 234,4 (Stand 23. Dezember) auf aktuell 62,9 gesunken. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in der Stadt binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert haben.

Die Gesamtzahl der im Barsinghäuser Stadtgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen ist von 386 auf 396 gestiegen.

Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderte Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten.

Dritte Massentestung im Kaiserhof geplant

In der von einem Corona-Ausbruch betroffenen Seniorenresidenz Kaiserhof in Barsinghausen sind nach Mitteilung der Einrichtung zurzeit insgesamt 54 Menschen – 32 Bewohner und 22 Mitarbeiter – infiziert. Das hat die zweite Massentestung am 23. Dezember ergeben. Vor Weihnachten waren 68 Menschen aus der Einrichtung mit dem Virus infiziert, darunter 54 Bewohner und 14 Bedienstete.

Aktuell werden fünf der infizierten Bewohner in einer Klinik behandelt, alle übrigen Betroffenen werden in der Wohneinrichtung betreut. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März sind in der Seniorenresidenz Kaiserhof sechs Bewohner an oder mit Corona gestorben. Vier der Toten seien allerdings bereits vorher in der Sterbebegleitung gewesen, auch die Ärzte könnten nicht mit Sicherheit sagen, ob sie mit oder an Corona verstorben sind, teilt Pressesprecher Bernhard Rössler von der MediCare-Gruppe mit, der Betreiberin der Barsinghäuser Seniorenresidenz.

Damit ist in der Einrichtung an der Bahnhofstraße in Barsinghausen immer noch ein großer Teil der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gibt es dort 84 Wohnplätze, von denen derzeit 78 belegt sind. Offenbar hatte ein Bediensteter das Virus in die Einrichtung eingeschleppt. Am Dienstag, 29. Dezember, steht in der Einrichtung nun die dritte Massentestung an. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werde die Einrichtung über das weitere Vorgehen entscheiden.

Von Lisa Malecha