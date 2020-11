Corona in Barsinghausen: Zahl der Infizierten steigt auf 64

Barsinghausen

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen hat sich in Barsinghausen von Freitag bis Montag von 52 auf 64 erhöht. Das entspricht einer Steigerungsrate von rund 23 Prozent binnen drei Tagen. Damit gehört die Stadt Barsinghausen – gemessen an der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz – zurzeit aber nicht zu den Corona-Hotspots in der Region Hannover. Nach den von der Regionsverwaltung am Montag vorgelegten Zahlen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Barsinghausen auf 97,3 gestiegen, nachdem er am Freitag noch bei 94,4 gelegen hatte. Das ist lediglich der achthöchste Wert aller 21 Regionskommunen. Ganz vorne liegt derzeit Laatzen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 212,6.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein rechnerischer Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in dem Gebiet binnen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner infiziert haben.

Insgesamt 162 Menschen infiziert

Mit den 64 derzeit akuten Fällen ist die Gesamtzahl der im Stadtgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen auf 162 gestiegen. Noch vor einer Woche hatte es in Barsinghausen lediglich 37 akute Corona-Fälle gegeben, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag vergangener Woche bei 85,9.

Von Andreas Kannegießer