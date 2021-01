Barsinghausen

In Barsinghausen sind in den vergangenen 24 Stunden vier neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Aktuell sind 71 Barsinghäuser infiziert, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch mitteilt. Das sind drei mehr als am Montag.

Damit sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Stadt – von 71,5 am Dienstag auf jetzt 68,6. So steht Barsinghausen regionsweit inzwischen ganz gut da. Nur fünf der 21 Regionskommunen haben einen niedrigeren und damit besseren Wert.

Seit der ersten Infektion in der Region im vergangenen Jahr haben sich 598 Barsinghäuser mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha