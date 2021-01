Barsinghausen

Im Kursana Seniorenpflegeheim ist das Coronavirus nun bei zwei Bewohnern nachgewiesen worden. Nachdem ein Mitarbeiter vom Reinigungspersonal bereits Ende Dezember positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hatte das Seniorenpflegeheim Kursana am Barsinghäuser Bahnhof zur Sicherheit vorerst niemanden mehr hineingelassen. Der Mitarbeiter, bei dem das Virus zuerst festgestellt wurde, befindet sich bereits seit dem 29. Dezember ohne Symptome in häuslicher Quarantäne. Seine Quarantäne endet also am kommenden Dienstag.

Nächste Testung in einer Woche

Nun folgte eine weitere Testung der Bewohner und Mitarbeiter. Das Ergebnis: Zwei Bewohner haben sich mit dem Coronavirus infiziert. „Sie werden isoliert auf ihren Zimmern versorgt. Alle getesteten Mitarbeiter sind glücklicherweise negativ“, teilt eine Kursana-Sprecherin mit. Die am 6. Januar getesteten Personen werden am 14. Januar erneut getestet. „Wir stehen in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und stimmen uns mit ihnen zum weiteren Vorgehen ab.“

Die Seniorenresidenz Kaiserhof in Barsinghausen darf nach einem Massen-Corona-Ausbruch derweil wieder Besucher empfangen. Im Kaiserhof hatten sich seit Mitte Dezember knapp 80 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, darunter auch rund zwei Dutzend Pflegekräfte. Ein Mitarbeiter hatte das Coronavirus offenbar in die Einrichtung eingeschleppt.

Von Lisa Malecha