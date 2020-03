Barsinghausen

Bei einem Lehrer der Lisa-Tetzner-Schule in Barsinghausen besteht der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Bei dem Mann sind grippeähnliche Symptome aufgetreten, nachdem er am Sonnabend aus Österreich zurückgekommen war, wo er in der vergangenen Woche auf Skifreizeit mit der Schule war. Aufgrund der steigenden Zahl an Coronavirus-Erkrankungen in Deutschland und der EU sei er am Sonntag auf das Coronavirus getestet worden, informiert Oberschulrektor Markus Vehrenkamp am Montag auf der Homepage der Lisa-Tetzner-Schule, verweist ansonsten bei Anfragen aber auf die Landesschulbehörde.

Schüler sind zum Teil zunächst vom Unterricht befreit

Das Ergebnis des Tests soll innerhalb von zwei Tagen vorliegen. Bis abgeklärt ist, ob tatsächlich eine Infektion vorliegt, sind die Schüler und Lehrer, die an der Skifreizeit teilgenommen haben, vom Unterricht befreit. Da sie seit ihrer Rückkehr von der Skifreizeit noch nicht wieder in der Schule gewesen seien, sollte und könne in der Schule kein erhöhtes Infektionsrisiko vorliegen, schreibt die Schulleitung auf der Internetseite.

