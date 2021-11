Barsinghausen

Eigentlich sollte die Adventszeit ja eine besinnliche Zeit sein. Doch die Suche nach den passenden Geschenken, die Weihnachtsfeiern und der beruflich wie auch private Druck, kurz vor Ende des Jahres noch einiges erledigen zu müssen, sorgen bei vielen Menschen eher für einen gesteigerten Stresspegel. Zurück zu Besinnlichkeit und Nachhaltigkeit lautet das Motto zweier Schwestern, die sich einen besonderen Adventskalender ausgedacht haben. Freunde und Bekannte, das ist der Clou, helfen bei der Gestaltung – und bekommen dafür jeweils ein eigenes Exemplar.

Etwas Nachhaltiges schaffen

Nina Letsch ist Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin in Barsinghausen. Nach Jahren des gewissenhaften Geschenkebesorgens für die zahlreichen Bekannten, nach dem Basteln des x-ten Adventskalender für die beste Freundin, die eigene Mutter und das Kind, bemerkte die 33-Jährige eines Tages: „Irgendwie geht dabei der Zauber der Weihnacht verloren.“ Sie wollte stattdessen etwas Nachhaltiges schaffen, etwas Kleines, das die Beschenkten innehalten lässt. „Es soll etwas sein, dass ihnen wirklich eine Freude bereitet, weil sie merken, dass sich jemand Gedanken gemacht und Zeit genommen hat“, erklärt sie.

Freunde basteln mit

Ihre Idee: Der „zauberhafte Adventskalender“ für Erwachsene. Die kleinen Geschenke sollen möglichst selbstgemacht sein – nicht teuer, aber möglichst etwas individuell. Mit relativ kleinen Mitteln anderen eine Freude machen, sei das Ziel, so die 33-Jährige. „Die Vorbereitungen sollen nicht in Stress ausarten“, betont sie. Das geht bei ihren Konzept gut, weil gleich mehrere Personen mitmachen und auch selbst mit einem Kalender beschenkt werden.

Jeder steuert Geschenke bei – und wird beschenkt

Gemeinsam mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Lisa Wegener sprach sie ab Mitte Oktober Freunde und Familienmitglieder an – am Ende waren sie insgesamt 24 Personen – für jeden Tag des Adventskalenders eine. Bis Mitte November sollten diese jeweils 25 kleine Geschenke basteln und hübsch verpacken. Wegener und Letsch haben sie anschließend sortiert und in den vergangenen Tagen ausgeliefert. „Das war kein so großer Aufwand, die Leute sind ja aus unserem näheren Umfeld“, so Wegener.

Meisenknödel bis Meersalzpeeling

Im vergangenen Jahr, beim Probelauf, fanden sich in den kleinen Päckchen viele kreative Geschenke. „Es gab ganz viel Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes wie Meersalzpeeling, Seife, Bratapfelschnaps, Meisenknödel, Teemischungen und Gedichte“, erinnert sich Wegener.

Positive Reaktionen

Nach der Premiere habe es sehr positive Reaktionen gegeben, sagt Letsch. Es habe allen sehr viel Freude bereitet, jeden Tag zu rätseln, was das nächste Päckchen bereithält – und wer denn wohl für den Inhalt verantwortlich ist. Denn nur wenige hatten die Geschenke mit ihrem Namen gekennzeichnet. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn einem bewusst wird, dass sich jemand Zeit genommen und ein wenig Mühe gemacht hat, um diese Kleinigkeit zu verschenken“, betont Letsch. Das sei der eigentliche Wert dieses Adventskalenders.

Von Mirko Haendel