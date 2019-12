Großgoltern

In der Barsinghäuser Ortschaft Großgoltern ist am frühen Montagmorgen der Dachstuhl eines Hauses am Müllerweg in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 6.30 Uhr alarmiert. Anschließend sind mehrere Ortsfeuerwehren ausgerückt. Auch eine Drehleiter ist im Einsatz.

Von Ingo Rodriguez