Ronnenberg

Die Stadtverwaltung hat die Liste der sanierten Spielplätze in diesem Jahr beinahe abgearbeitet. Nach dem Ohefeld in Ronnenberg, der Bröhnstraße und dem Reuterweg in Weetzen sowie der Robert-Koch-Straße in Empelde konnten die Mitarbeiterinnen des Teams Ökologie und Klimaschutz jetzt auch die neu gestaltete Spielfläche im Goldfeld in Ronnenberg freigeben.

Gemeinsam mit einem Planungsbüro und unter Beteiligung zahlreicher Anwohner setzte die Verwaltung auf der Fläche das Motto „Wiese“ um. Im Frühjahr 2021 hatte die Garten- und Landschaftsbaufirma Detlef Reinert mit den Umbauarbeiten begonnen. Aufgrund von coronabedingten enormen Lieferverzögerungen konnten erst im Juli die letzten Elemente eingebaut und Restarbeiten erledigt werden.

„Graslandschaft“ mit Sandbachlauf

Im Herbst soll noch die Pflanzung in Richtung eines Garagenhofes ergänzt werden. Der neue Spielplatz besitzt einen Sandbachlauf, der in einem Sandbecken mit Sandspielhaus endet. Höhepunkt ist das neue Spielgerät „Graslandschaft“, auf dem besonders die älteren Kinder klettern und rutschen können. Auf einer Hügelmodellierung thront ein Holzpferd und eine Biene animiert im Eingangsbereich die kleineren Kinder zum Wippen. Zum Flanieren und Verweilen lädt ein geschwungener Weg mit Sitzbänken ein.

Eine Besonderheit sind kleine Blumenwiesen, die das Thema Wiese auf dem Spielplatz erlebbar machen sollen. Die Blumenwiese wird im Spätsommer noch nachträglich minimalistisch eingezäunt und mit kindgerechten kleinen Informationstafeln zum Thema Blumenwiese ausgestattet. Die Baukosten des Spielplatzes belaufen sich auf insgesamt etwa 90.000 Euro.

Von Uwe Kranz