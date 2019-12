Für Noa Noa rückt der Einzug in die Kulturfabrik Krawatte immer näher. Voraussichtlich in den ersten Wochen des Jahres 2020 will die Kunstschule als erster Hauptmieter die neuen Werkstatträume in Betrieb nehmen. Bei einer Kunstmesse konnten sich Besucher jetzt schon einmal ein Bild von den neuen Räumlichkeiten in Barsinghausen machen.