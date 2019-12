Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum siebten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 153 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Sonntag, 8. Dezember, gewinnen die Losnummern 1519, 1152, 802, 3396 und 625 jeweils einen Porträtgutschein von passioINAta in Barsinghausen im Wert von 50 Euro. Über ein Gansessen für zwei Personen in Stiller’s Restaurant in Barsinghausen im Wert von 56 Euro kann sich der Besitzer mit der Losnummer 1670 freuen. Und der Kalender mit der Losnummer 1836 gewinnt eine klassische Gesichtsbehandlung bei Larima in Gehrden im Wert von 61 Euro.

Am Montag, 9. Dezember, gewinnen die Losnummern 3344, 3309 und 3497 jeweils einen Gutschein im Wert von 50 Euro für Unser Barsinghausen – gesponsert von der Hannoverschen Volksbank in Barsinghausen. Die Raumgestaltung Reeh aus Barsinghausen vergibt an den Besitzer der Kalenderlosnummer 2810 einen Gutschein im Wert von 200 Euro. Und die Losnummern 2326 und 342 erhalten einen Gutschein von der Wein- und Ginbar Metzgerey in Gehrden im Wert von jeweils 25 Euro.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von Sarah Istrefaj