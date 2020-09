Barsinghausen/Hannover

Der Empfang für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war laut und aggressiv: „Weg mit Spahn“ rief eine Gruppe von rund 50 Gegnern der Corona-Maßnahmen am Freitagabend vor dem Gut Eckerde bei Barsinghausen. Dazu hielten einzelnen Demonstranten Schilder mit der Aufschrift „Maskenmörder“ und „Gott wird richten“ hoch.

Spahn war nach Barsinghausen gekommen, um den dortigen CDU-Bürgermeisterkandidaten Roland Zieseniß zu unterstützen. Am 1. November wird in Barsinghausen ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Der Bundesminister hat über Corona geredet – und sich den Fragen der Bürger gestellt.

Anzeige

Teilnahme nur mit Anmeldung

Rund 100 Gäste hatten sich im Vorfeld der Veranstaltung angemeldet, dann war die Liste geschlossen worden – wegen der Abstandsregeln waren mehr Menschen im früheren Kuhstall des Gutshofs nicht zugelassen. Das Gelände hatte die Polizei weiträumig abgeriegelt, um die Protestierenden auf Abstand zu halten.

Weitere HAZ+ Artikel

Jens Spahn bekommt in Barsingenhausen im Kuhstall viel Beifall. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein anderer Protest hatte es direkt vor das Tor des Gutshofs geschafft: Die Verdi-Gruppe des Regionsklinikums appellierte an Spahn, sich für Verbesserungen im Gesundheitswesen einzusetzen. Spahn hörte sich die Argumente an. Bei der CDU-Veranstaltung im Kuhstall dreht sich fast alles um Corona. Spahn ging unter anderem auf die Maskenpflicht ein. „Freiheit bedeutet nicht nur, das zu tun, was man will, sondern dazu gehört auch die Verantwortung für andere Menschen“, betonte er. Nicht nur für diesen Satz gab es viel Beifall.

Minister will Impfzentren aufbauen

Spahn warb um Verständnis, dass große Feiern noch immer nicht möglich sind. Er erinnerte an die Feiern im österreichischen Skiort Ischgl. „Das war der Infektionsherd für ganz Europa.“ Und in Deutschland habe sich das Virus im März dann massenhaft bei Karnevalsfeiern verbreitet.

Zur Galerie In Barsinghausen protestieren 50 Menschen gegen den Minister, als er eine CDU-Veranstaltung besucht.

In der Diskussion bezweifelte ein Arzt, dass es gelingen könne, einen großen Teil der Bürger innerhalb kurzer Zeit zu impfen. Aber Spahn hat bereits einen Plan: So wie es die Testzentren gebe, werde es auch Impfzentren geben, wenn ein Impfstoff gefunden sei.

Appell, andere Meinungen zu hören

Der Minister appellierte an die Gegner der Corona-Maßnahmen, die Argumente der anderen Seite anzuhören. „Viele Menschen befinden sich nur noch in Whatsapp-Gruppen, wo sie dann das lesen, was sie lesen wollen“, sagte der Minister. „Es geht darum, dass wir uns als eine Gesellschaft verstehen, auch wenn es andere Meinungen gibt“, betonte er.

Vor seinem Termin in Barsinghausen hatte Spahn beim Gesundheitsforum der Unternehmerverbände Niedersachsen in der HDI-Arena in Hannover gesprochen. Bei der Veranstaltung hatte Landesgesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) eine schnelle Reform der Pflegeversicherung gefordert.

Von Mathias Klein