Es ist buchstäblich ein Blickfang für Autofahrer – und genau so soll es auch sein. Die rote Signalfarbe an den Fahrbahnrändern leuchtet grell. Die knapp zwei Zentimeter dicke Schicht einer speziellen Spachtelmasse riecht noch etwas muffig. „Aber das lässt schnell nach“, sagt ein Mitarbeiter der beauftragten Firma für Straßenmarkierungen. Er ist seit Ende Juni mit seinen Kollegen in Großgoltern und Nordgoltern im Einsatz, um entlang der Hauptstraße in beiden Fahrtrichtungen die Schutzstreifen für Radfahrer rot einzufärben.

Region investiert rund 40.000 Euro

„Die Arbeiten werden voraussichtlich in der nächsten Woche abgeschlossen. Wegen des schlechten Wetters gab es leichte Verzögerungen“, sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover. Rund 40.000 Euro investiert die Region laut Abelmann, um auf der etwa einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt rot markierte Fahrradschutzstreifen anzulegen. „Im letzten Jahr wurde die Ortsdurchfahrt Goltern von der Eckerder Straße im Süden bis zur Bundesstraße 65 im Norden saniert“, sagt Abelmann. Dabei seien bereits die Leitlinien für die beidseitigen Schutzstreifen aufgetragen worden. „Nun werden sie auf beiden Seiten rot markiert.

Nach dem Abschluss der Markierungsarbeiten sollen die roten Schutzstreifen auf der Ortsdurchfahrt in beiden Fahrtrichtungen durch ganz Goltern führen. Quelle: Ingo Rodriguez

Region baut rotes Streckennetz aus

Im Stadtgebiet von Hannover gehören diese besonders eingefärbten Radfahrerstrecken an gefährlichen Kreuzungen schon seit einigen Jahren zum Stadtbild. Nun will die Region Hannover aber auch in zahlreichen Umlandkommunen entlang von Ortsdurchfahrten das Wegenetz mit roten Schutzstreifen ausstatten. Laut Abelmann gibt es „durchweg gute Erfahrungen“ mit diesen Markierungen. Seit vergangenem Herbst seien bereits in mehreren Ortschaften der Region Hannover – wie etwa auch in Ronnenberg – Schutzstreifen auf ganzer Länge rot eingefärbt worden. Auf diesen „Teststrecken“ sei beobachtet worden, dass die rot markierten Streifen von Autofahrern und Radfahrern deutlich besser beachtet werden als gleichfarbige Bereiche. „Es gab auch zunehmende Nutzerzahlen bei den Radfahrern“, berichtet Abelmann.

Viel wichtiger jedoch: Laut Region werden die roten Schutzstreifen seltener von Autos überfahren. Die Fahrer hinter dem Steuer lassen demnach neben den roten Flächen auch minimal mehr Abstand beim Überholen von Radfahrern. Autofahrern sei es grundsätzlich nur dann erlaubt, die Schutzstreifen zu befahren, wenn es bei Begegnungen mit Bussen oder Lastwagen im Gegenverkehr unbedingt notwendig sei, teilt die Region mit.

„Aufgrund der positiven Erfahrung hat sich die Region nun auch für das Einfärben weiterer Schutzstreifen entschieden“, kündigt Abelmann an. Die rot leuchtende Spachtelmasse soll künftig auch in zahlreichen weiteren Kommunen Radfahrer auf Ortsdurchfahrten schützen – unter anderem in Bordenau, Niedernstöcken, Pattensen, Thönse, Großburgwedel, Rethen und Gleidingen.

Von Ingo Rodriguez