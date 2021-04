Hannover

Die Deutsche Bank will noch vor dem Jahresende zwei weitere Filialen im Raum Hannover aufgeben. Voraussichtlich im vierten Quartal werden die Zweigstellen am Engelbosteler Damm in der Nordstadt sowie an der Barsinghäuser Marktstraße geschlossen, bestätigte ein Sprecher des Geldhauses am Montag.

Das Kreditinstitut begründet den Schritt mit einem veränderten Kundenverhalten. Zunehmend nutzten Kundinnen und Kunden Onlineangebote und höben ihr Geld an Automaten ab. Der Trend habe sich in der Corona-Pandemie noch verstärkt, sagte der Sprecher.

Allerdings sind die Schließungen – die Bank spricht von Zusammenlegungen – auch Teil eines großen Sparprogramms. Von bundesweit noch 497 Filialen sollen 97 wegfallen. Der Deutsche-Bank-Manager Philipp Gossow sagte dazu vor Kurzem: „Wir wollen und werden flächendeckend präsent sein. 400 Filialen sind dafür eine gute Zahl, die in den kommenden Jahren weitgehend stabil bleiben dürfte.“ Bundesweit sollen rund 450 Vollzeitstellen gestrichen werden. Das Vorgehen werde mit den Personalvertretern abgestimmt, hieß es.

Fünf Filialen bleiben

In den vergangenen Jahren hatte die Deutsche Bank schon etliche Filialen zugemacht, etwa in Linden und Döhren sowie in Burgdorf. Aktuell gibt es – neben den beiden Schließungskandidaten – die frisch modernisierte Niederlassung am Georgsplatz sowie Zweigstellen an der Podbielskistraße, in Kirchrode, Langenhagen und Lehrte und einige Selbstbedienungsstandorte.

Für die von den Schließungen betroffenen Kunden änderten sich weder die Kontodaten noch die Verträge, betonte der Banksprecher. Für Kunden der Barsinghäuser Filiale ist künftig der Langenhagener Standort und für den Geschäftsbereich in der hannoverschen Nordstadt die regionale Zentrale am Georgsplatz zuständig.

Beratung über Videotelefonie

Beratungsgespräche würden zunehmend auch mit Videotelefonie abgewickelt, erklärte die Bank. Auf Wunsch kämen auch Mitarbeiter zu Beratungsgesprächen nach Hause. Zudem sollen Deutsche-Bank-Kunden künftig auch die Selbstbedienungsterminals der Postbank-Filialen nutzen können, hieß es am Montag. Seit dem vergangenen Mai ist die Postbank vollständig in der Deutschen Bank aufgegangen. In Barsinghausen ist die Postbank-Filiale nur etwa 250 Meter von dem Deutsche-Bank-Standort entfernt, der aufgegeben werden soll. Auch bei der Postbank stehen Schließungen von Zweigstellen bevor. Bis Ende 2022 ist der Abbau von 50 der noch rund 500 Standorte geplant. Welche Filialen zur Disposition stehen, ist noch unklar.

Schließungen auch bei anderen Banken

Auch andere Geldinstitute verringern die Zahl ihrer Filialen. Teilweise werden die Zweigstellen auch ohne Bargeldservice betrieben. Bei der Sparkasse und Volksbank im Raum Hannover sei der Schrumpfungskurs vorerst weitgehend abgeschlossenen, hieß es. Die Commerzbank hat sich im vergangenen Jahr von jedem vierten Standort in der Region getrennt.

Von Conrad von Meding