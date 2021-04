Barsinghausen

Nach dem überraschenden Tod von Hausarzt Alexander-Radu Bercusi vor zwei Wochen ist noch unklar, wie es mit seiner Praxis in der Marktstraße weitergeht. „Ob jemand die Praxis übernimmt oder ob wir schließen, können wir noch nicht sagen“, sagt eine Mitarbeiterin, die seit mehr als 20 Jahren zur Belegschaft gehört. Doch egal, wie es kommt: „Keine Patientenakte wird vernichtet“, betont die Mitarbeiterin entgegen einem anders lautenden Beitrag auf Facebook, der inzwischen gelöscht ist.

In der Facebook-Gruppe „Barsinghausen“ hatte jemand gepostet, dass die Praxis von Dr. Bercusi nicht wieder geöffnet werde und man sich einen neuen Hausarzt suchen solle. Dort solle man sich dann eine Überweisung geben lassen, um seine Patientenakte herausholen zu können. Bis Ende April müsse dies erledigt sein, denn dann werde die Praxis geschlossen und alles vernichtet. „Totaler Quatsch“, dementiert die Mitarbeiterin.

Alexander-Radu Bercusi. Quelle: Jörg Rocktäschel (Archiv)

Patientenakten werden zehn Jahre aufbewahrt

Nach dem irritierenden Post im Internet hatte das Telefon in der Praxis von Dr. Bercusi nicht mehr stillgestanden. Verunsicherte Patientinnen und Patienten hatten die Mitarbeiterinnen am Wochenende sogar privat zu Hause angerufen.

Wer seine Patientenakte abholen wolle, könne dies natürlich gerne tun, sagt die Mitarbeiterin. Ansonsten ist aber gesetzlich geregelt: Die Patientenunterlagen müssen zehn Jahre aufbewahrt werden. Notfalls kümmere sich die Ärztekammer darum, sollte es keinen Erben geben, sagt Carsten Rädisch, Allgemeinmediziner und Sprecher der niedergelassenen Hausärzte in Barsinghausen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Engagiert in Politik und Sport

33 Jahre hatte Bercusi seine Praxis in der Fußgängerzone gehabt und war in Barsinghausen immer auch ehrenamtlich engagiert gewesen – politisch, sozial und im Sport. Am 3. April war der 67-Jährige unerwartet gestorben. Bercusi sei ein geschätzter Kollege gewesen, sagt Rädisch. Einen Nachfolger zu finden, noch dazu so plötzlich, werde nicht einfach sein. Generell ließen sich jüngere Kollegen nur schwer dafür begeistern, sich in ländlichen Gegenden in einer eigenen Praxis niederzulassen. Lieber würden sie in größeren Gemeinschaftspraxen oder medizinischen Versorgungszentren arbeiten, allein schon wegen der Arbeitszeiten.

Lesen Sie auch:

Gute hausärztliche Versorgung

In Barsinghausen gibt es elf Hausarztpraxen, in denen insgesamt 22 Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten betreuen. Die allgemeinmedizinische Versorgung in Barsinghausen sei momentan gut, sagt Rädisch. Dennoch, so der Mediziner, sei es eine Herausforderung, gerade in dieser Impfkampagne zumindest erst einmal die dringendsten Patienten von Dr. Bercusi schnell auf andere Kollegen verteilen zu können. Doch das hat geklappt. Jeder, der fürs Impfen in der Praxis von Dr. Bercusi einen Termin hatte, hat nun bei einer Vertretung einen bekommen.

Die Barsinghäuser Ärzte würden bei den Corona-Impfungen gerne das Tempo anziehen, doch der Impfstoff fehlt. Rädisch hat derzeit 350 offene Patienten wohl geordnet nach Priorisierungsgruppen auf seiner Liste, die er gerne impfen würde. 22 Impfdosen hat er für diese Woche geliefert bekommen, für nächste Woche sind 48 bestellt. Doch ob er die auch alle bekommt?

Lesen Sie auch:

Verwirrende Impfbriefe vom Land

„Eigentlich ist es ein Skandal, dass wir immer noch zu wenig Impfstoff haben“, sagt Rädisch. Zumal das Land Niedersachsen seit einigen Tagen Impfbriefe verschicke mit der Einladung, sich gegen Corona impfen zu lassen. Irritierend: Nicht nur Menschen mit Erkrankungen erhalten diese Schreiben, sondern auch junge Gesunde. „Aufgrund dieser Briefe melden sich nun reihenweise Patienten bei uns, die längst noch nicht dran sind“, sagt Rädisch. Dieses Durcheinander koste Zeit und Nerven.

Von Jennifer Krebs