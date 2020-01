Eckerde

Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Barsinghausen am frühen Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 239 zwischen Eckerde und Barsinghausen mit seinem VW Golf von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geschleudert. Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve. Der 20-Jährige, der allein in seinem Auto gesessen hatte, zog sich bei dem Aufprall nur leichte Verletzungen zu. Der Volkswagen allerdings hat nach Einschätzung der Polizei nur noch Schrottwert. Die Unfallermittler beziffern den Schaden auf rund 12.000 Euro. Am Unfallort war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz, die auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen musste. Die Polizei bittet Unfallzeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer