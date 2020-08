Eckerde

Das Sommerlaune-Festival kehrt zurück an den Deister: Zum zweiten Mal nach der Premiere von 2019 richten Mirjana und Sonja Schütze mit ihrer Fremdessen-Veranstaltungsagentur ein Streetfood-Wochenende mit Musik, Antikmarkt und Kunsthandwerk auf dem Rittergut Eckerde I der Familie von Heimburg aus. Geöffnet hat das Festival am Sonnabend, 5. September, von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 6. September, von 12 bis 18 Uhr.

Große Speisenauswahl

Mehr als zehn Foodtrucks und Verkaufsstände mit leckeren Speisen und Getränken sollen für die richtige Sommerlaune sorgen – und das Publikum wie im Vorjahr auf den Geschmack handgemachten Essens bringen. „Zum Angebot gehören zum Beispiel verschiedene Burger-Variationen sowie Veganes und Vegetarisches. Und, wenn es klappt, auch mexikanische Spezialitäten“, kündigt Mirjana Schütze an.

Im ehemaligen Kuhstall bestücken rund 20 Händler einen Antikmarkt mit ihrem Warenangebot von preiswert bis hochwertig. Außerdem können Besucher ihre alten Schätze von Zuhause mitbringen und von Fachleuten bewerten lassen.

Klaus Danner moderiert

Vor dem Kuhstall bauen Kunsthandwerker ihre Stände mit Kinderkleidung, Accessoires oder selbst gemachter Seife auf. Hinzu kommen ein Spiel- und Unterhaltungsangebot für Kinder sowie Livemusik. Moderator Klaus Danner führt das Publikum durch das Sommerlaune-Programm.

„Hier auf dem Rittergut herrscht ein ganz besonderes Ambiente, das mit seinem Charme ideal zu unserem Sommerlaune-Konzept passt. Mit unserem ersten Festival vor einem Jahr und mit dem Drive-in-Foodmarkt vor wenigen Wochen auf dem Zechengelände haben wir gute Erfahrungen in Barsinghausen gesammelt. Darum wollen wir versuchen, unsere Veranstaltungen hier zu etablieren“, erläutert Mirjana Schütze.

Die Corona-Regeln gelten

Allerdings müssen sich Anbieter und Besucher strikt an die Corona-Hygieneregeln halten. Dazu gehören nach heutigem Stand eine Maskenpflicht beim Bezahlen am Eingang und in der Antikscheune sowie ein Mindestabstand von 1,50 Metern. Für den Kuhstall planen die Veranstalter zudem eine Wegführung, um Begegnungsverkehr zu vermeiden.

Der Eintritt für das zweite Sommerlaune-Festival auf dem Rittergut kostet 5 Euro für ein Tages- und 7 Euro für ein Wochenendticket. Kinder bis zu 15 Jahren haben freien Eintritt.

Von Frank Hermann