Eckerde

Premiere für die Feuerlöwen: Zum ersten Mal bietet die Kinderfeuerwehr aus Eckerde derzeit eine Ferienwoche mit Spiel-und Spaßaktionen von Montag bis Sonntag an. Zu Beginn der Woche haben die Jungen und Mädchen eine zuvor graue Bushaltestelle vor dem Rittergut I bunt angemalt. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Campingwochenende mit Gästen der Partnerfeuerwehr Welsleben aus Sachsen-Anhalt.

Mina (von rechts, 8), Jona (7) und Marisol (6) malen das Wappen der Feuerlöwen-Kinderfeuerwehr auf die Innenwand der Bushaltestelle. Quelle: Frank Hermann

Bis zu 15 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren haben sich für die ersten Aktionstage in der Ferienwoche angemeldet. Dabei durften die Kinder deutliche Spuren im Ort hinterlassen, als sie eine zuvor trist-graue Bushaltestelle vor dem Rittergut der Familie von Heimburg mit frischer Farbe kräftig aufpeppten. Mit Unterstützung der drei Betreuerinnen Mariela Chiarelli, Stefanie Hoffmann und Anja Pfuhl sowie des ehemaligen Vize-Ortsbrandmeisters Marco Bloise bemalten die kleinen Feuerlöwen die Innenwände zum Beispiel mit den Wappen ihrer Kinderfeuerwehr, der Stadt Barsinghausen und der Ortschaft Eckerde.

Ein echter Hingucker

Außerdem gestalteten die Kinder mit den farbigen Abdrücken ihrer Handflächen originelle Fantasieblumen auf den Betonwänden der Haltestelle. „Mit Pinsel und grüner Farbe werden daraus noch richtige Blumenlandschaften. Auf jeden Fall schaffen die Kinder hier einen echten Hingucker für den Ort“, erläutert Marco Bloise.

Unterstützung erhielt die Kinderfeuerwehr für diese Malaktion von der Firma Bröder, die zuvor die Betonwände mit weißer Grundfarbe vorbereitet hatte, sowie von der Stadt Barsinghausen, die ihr Okay für die Umgestaltung der Haltestelle gab. Zu den Sponsoren der Ferienwoche gehören zudem die Stadtsparkasse, der dm-Markt sowie der NP-Markt, der eine Summe von 365 Euro aus Pfandspenden zur Verfügung stellte.

In den nächsten Tagen stehen für die Kinderfeuerwehr Eckerde unter anderem noch zwei Ausflüge auf dem Ferienprogramm – zur Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ronnenberg und zur Feuerwehr in der Landeshauptstadt Hannover. Ohnehin gehören Spiele und Informationen rund um das Feuerwehrwesen zum Freizeitangebot der Feuerlöwen.

Gäste aus Welsleben

Zum Abschluss der Ferienwoche treffen sich rund 30 angemeldete Kinder von Freitag bis Sonntag zum Zelten auf dem Feuerwehrgelände in Eckerde. Dazu hat sich auch eine Gästegruppe der Partnerfeuerwehr Welsleben aus Sachsen-Anhalt angekündigt. Geplant sind unter anderem eine Nachtwanderung am Freitag durch Eckerde sowie eine Einfahrt in den Klosterstollen Barsinghausen am Sonnabend. Abschied nehmen heißt es dann am Sonntag – insbesondere für Emma Schielke, David Knoop und Finn Dähre, denn diese drei Feuerlöwen wechseln aus der Kinder- in die Jugendfeuerwehr.

„Die drei Plätze sind schon lange wieder vergeben. Außerdem stehen weiterhin fünf Kinder auf der Warteliste, die bei uns mitmachen wollen“, erklärt Mariela Chiarelli. Bei einer Gruppenstärke von weiterhin 30 Jungen und Mädchen sei die Kapazität erschöpft: „Mehr Kinder können wir nicht aufnehmen“, beschreibt die ausgebildete Erzieherin die Situation in der größten Kinderfeuerwehr auf Stadtebene.

Lesen Sie außerdem:

Eckerder Feuerwehr hat gleich drei Anlässe zum Feiern

Lichterfest bestätigt Anziehungskraft der Feuerlöwen

Zehn Kinder melden sich für die Feuerlöwen an

Von Frank Hermann