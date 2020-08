Eckerde

Aus noch unbekannten Gründen ist am Donnerstagnachmittag ein Stoppelacker an der Dorfstraße in Eckerde in Brand geraten. Kurz nach 15 Uhr seien die Ortsfeuerwehren aus Großgoltern und Eckerde alarmiert worden, berichtet die Stadtfeuerwehr. An der Einsatzstelle bekämpften die Feuerwehrleute den Brand mit drei C-Rohren, einem B-Rohr und einem Wasserwerfer. Außerdem arbeiteten die Einsatzkräfte mit Schaufeln, um das Übergreifen der Flammen auf die Hecken angrenzender Grundstücke zu verhindern. Der Landwirt grubberte abschließend seine Fläche, um alle Glutnester zu ersticken. Insgesamt waren 21 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Von Andreas Kannegießer