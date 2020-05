Eckerde

Der Barsinghäuser Ortsverband des Naturschutzbundes ( Nabu) hat die Kritik an Ansitzstangen für Raubvögel zurückgewiesen, die auf Betreiben des Vereins im Bereich der Ökokonto-Ausgleichsflächen bei Eckerde montiert worden waren. Die Naturschützerin Hannelore Owens hatte beklagt, dass die Stangen Raubvögeln die Jagd auf seltene Wiesenbrüter wie den Kiebitz oder das Rebhuhn erleichterten.

„Die Kritik von Frau Owens ist naturschutzfachlich nicht haltbar“, sagt der stellvertretende Nabu-Vorsitzende Olaf von Drachenfels. Die Wiesen bei Eckerde seien viel zu trocken, um für Kiebitze und andere Watvögel geeignet zu sein. Das Wiesengebiet sei zudem von Anfang an durch zahlreiche Gehölze so gestaltet worden, dass es nicht den weiten, offenen Charakter aufweise, den der Kiebitz und andere Wiesenvögel bevorzugten. Keine dieser Arten sei in den vergangenen zehn Jahren bei Eckerde gesichtet worden, betont von Drachenfels. „Sie würden sich auch nicht ansiedeln.“

Anzeige

Feldmäuse haben sich massenhaft vermehrt

Es sei daher abwegig zu behaupten, Wiesenvögel würden durch die Sitzstangen gefährdet. Das Rebhuhn sei kein typischer Wiesenbrüter. Es finde aber an angrenzenden Heckenrändern und auf den bei jeder Wiesenmahd verbleibenden Brachestreifen vor Greifvögeln gute Deckung.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Ansitzstangen seien im Bereich der Ausgleichsflächen aufgestellt worden, weil „die Wiesen durch massenhafte Vermehrung von Feldmäusen stark geschädigt sind“, erläutert von Drachenfels. Das Biotop sei durch das Engagement des Nabu inzwischen sehr artenreich und locke zahlreiche Insekten an. „Mäuseschäden sollen daher zum Schutz der wertvollen Vegetation durch den Mäusebussard reduziert werden.“ Die Sitzstangen erleichterten diesem Greifvogel die Jagd auf Kleinsäuger, die er dort am Boden finde. Mäusebussarde seien vor allem auf Beutetiere wie Mäuse ausgerichtet und ernährten sich von Vögeln „nur in geringem Umfang“, betont der Nabu-Vorstand.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer