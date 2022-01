Die Planung für ein neues Wasserwerk in Eckerde kommt voran: Das vorgesehene Baugrundstück kollidiert nun nicht mehr mit dem Landschaftsschutz. Damit kommt neuer Schwung in die Vorbereitungen für das rund 20 Millionen Euro teure Neubauprojekt. Stadtwerke-Geschäftsführer Shteryo Shterev hofft auf einen Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2022.