Eckerde

Ein weiteres Großprojekt in Barsinghausen wird deutlich teurer als zunächst kalkuliert worden war: Das neue Grundwasserwerk Eckerde wird laut aktueller Kalkulation der Planer mindestens 19,1 Millionen Euro kosten. Weil die Experten der beauftragten Ingenieurgesellschaft Wetzel und Partner aber dringend weitere technische Ausstattungsmerkmale für die Anlage empfehlen, dürfte der Preis am Ende auf rund 20,7 Millionen Euro steigen, sofern die Politik alle Empfehlungen akzeptiert.

Die Planer wollen Tempo machen bei dem Bauvorhaben, um weiteren drohenden Preissteigerungen zu begegnen: Sie appellieren an die Barsinghäuser Stadtwerke und die Kommune als deren Eigentümerin, alle noch ausstehenden Entscheidungen möglichst schnell zu treffen. Dann könnten die Bauarbeiten noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden. Baustart in Eckerde soll dann möglichst im März nächsten Jahres sein.

Altes Grundwasserwerk ist marode

Über den dringend notwendigen Bau eines neuen Wasserwerks wird in Barsinghausen bereits seit Jahren diskutiert. Die alte Anlage am nordöstlichen Ortsrand von Eckerde ist marode, die Aufbereitungskapazität reicht zudem nicht aus. In den vergangenen heißen Sommern mit ihren Trinkwasserverbrauchsspitzen hatten die Stadtwerke mehrfach nur knapp eine Versorgungsunterbrechung in einzelnen Ortsteilen vermeiden können.

Die Gebäude des alten Grundwasserwerks der Barsinghäuser Stadtwerke sollen nach dem Bau einer neuen Anlage unter anderem als Lager genutzt werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Zu Beginn der Planungen war ein Betrag von rund zehn Millionen Euro als realistische Größe für den Neubau des Wasserwerks genannt worden. Im Jahr 2018 hatten die Stadtwerke dann eine erste Studie zur Ermittlung realistischer Kosten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Der Neubau auf einem Areal nördlich des alten Werksgeländes werde für rund 13,5 Millionen Euro zu haben sein.

Erste Planungsstudie enthielt Mängel

Bei der aktuellen Kalkulation der beauftragten Planer stellten sich allerdings Mängel in der alten Studie heraus: So war vergessen worden, etliche zwingend notwendige Rohrleitungen und Behälter, eine Desinfektionsanlage sowie die Zufahrt zum neuen Wasserwerk in die Kalkulation einzubeziehen. Wie Peter Walter, Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft Wetzel und Partner, am Mittwoch den Mitgliedern des städtischen Finanzausschusses erläuterte, müsse zudem mit einer allgemeinen Baupreissteigerung von mindestens sieben Prozent seit der ersten Studie gerechnet werden. Hinzu kommt, dass es sich bei allen in der Vergangenheit kommunizierten Preisen stets um Nettobeträge handelte, auf die zusätzlich die 19-prozentige Mehrwertsteuer zu entrichten ist.

Die Experten von Wetzel und Partner empfehlen zudem technische Ergänzungen und Änderungen bei der Planung des Wasserwerks, die zwar zunächst zu Mehrkosten führen, sich mittel- oder langfristig aber amortisieren dürften. Dazu gehört der Bau der beiden jeweils 1500 Kubikmeter fassenden Trinkwasserbehälter im neuen Werk aus Edelstahl statt in Stahlbetonbauweise. Die Variante ist zwar rund 800.000 Euro teurer, zugleich aber langlebiger, hygienischer und reduziert die Wartungs- und Reinigungskosten der Tanks.

Die technischen Anlagen im mehr als 50 Jahre alten Grundwasserwerk Eckerde sind teilweise marode. Quelle: Andreas Kannegießer

Option: Fotovoltaikanlage als Extra auf dem Dach

Weitere Empfehlungen der Planer sind der Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerks und der Einbau einer Turbine, um beim Verteilen des Trinkwassers zwischen den unterschiedlich hoch gelegenen Reinwasserbehältern zusätzliche Energie zu gewinnen. Die Turbine würde rund 48.000 Euro kosten, die Fotovoltaikanlage etwa 240.000 Euro. Beide Anlagen würden sich in etwa zehn Jahren amortisiert haben, rechnete Walter vor.

Der Finanzausschuss hat noch kein Votum abgegeben, welche Planungsvarianten tatsächlich umgesetzt werden sollen. Die Ratsfraktionen wollen noch beraten. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat der Stadt, wenn er in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. April, über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke abstimmt.

Schlagen Kosten auf den Wasserpreis durch?

„Das Kostenvolumen erschreckt erst einmal, aber es handelt sich ja um eine langfristige Investition“, sagte SPD-Ratsherr Stephan Täger. CDU-Ratsherr Gerald Schroth betonte, dass der Neubau des Wasserwerks unbedingt notwendig sei. „Aber wir sollten auf die Kosten gucken, weil diese auf den Wasserpreis durchschlagen.“ Kritisch kommentierte Schroth den Plan, die Gebäude des alten Werks weiterhin zu nutzen, etwa als Rohrlager. Dazu wären allerdings zunächst Sanierungskosten fällig. „Lagerflächen gibt es doch bestimmt auch anderswo in Barsinghausen“, sagte Schroth.

„Bei der Ausschreibung zählt jeder Monat“, gab Planer Walter den Ratsmitgliedern noch einmal mit auf den Weg. Fachfirmen planten zumeist um den Jahreswechsel herum, deshalb bestehe zu dieser Zeit die Chance auf günstigere Preise im Ausschreibungsverfahren, erläuterte er. Die Experten kalkulieren mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren, sodass das neue Wasserwerk im Idealfall im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen könnte.

Von Andreas Kannegießer