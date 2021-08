Eckerde

Der Zeitplan für den Neubau des Grundwasserwerks Eckerde droht einmal mehr ins Wanken zu geraten. Grund ist das laufende Verfahren zur Teillöschung des geplanten Baugrundstücks aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) Südaue, das bis in den Herbst hinein dauern dürfte. Zudem regt sich nun auch Kritik an dem vorgesehenen Standort: Der Eckerder Dietrich von Heimburg hat an alle beteiligten Institutionen und Entscheidungsträger appelliert, auf den Neubau im Landschaftsschutzgebiet zu verzichten und stattdessen das Wasserwerk südlich der Gehrdener Straße neu zu bauen – dort, wo sich auch das alte Grundwasserwerk befindet.

Stadtwerke-Prokurist Torsten Holzhausen hat seinen Optimismus noch nicht verloren: „Wenn ab jetzt alles richtig glatt läuft“, so sagt er, sei der erste Spatenstich für das neue Wasserwerk immer noch im März oder April 2022 möglich. Das entspräche dann dem im laufenden Planungsprozess kommunizierten Zeitplan. Ob es tatsächlich so kommt, ist aber zunehmend zweifelhaft: Erst wenn die Teillöschung aus dem Landschaftsschutzgebiet von der Region Hannover rechtlich abschließend vollzogen ist, können weitere notwendige Zwischenschritte in Angriff genommen werden.

Archäologen müssen Fläche begutachten

So muss nach Holzhausens Worten die geplante Baufläche archäologisch nach historischen Siedlungsspuren untersucht werden. Außerdem sei dann noch ein Baugrundgutachten zu erstellen. Die Region Hannover habe die „strikte Auflage“ erteilt, dass sogenannte baugrundvorbereitende Arbeiten – dazu zählen auch die notwendigen Untersuchungen – erst dann beginnen dürfen, wenn die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet entlassen ist, wie Holzhausen berichtet.

Die Stadt Barsinghausen selbst und andere Investoren hatten mit den gesetzlich vorgeschriebenen archäologischen Baugrunduntersuchungen mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht: Im Gewerbegebiet Bantorf-Nord und im neuen Gewerbegebiet am Calenberger Kreisel waren auf verschiedenen Flächen im Untergrund archäologisch bedeutsame Siedlungsreste ausgemacht worden. Die Folge waren weitere, noch gründlichere Untersuchungen, die die Erschließung einzelner Flächen teilweise ein Jahr lang verzögert hatten. Während Denkmalschützer und Archäologen ob solcher Funde beglückt sind, bleibt den Grundeigentümern nichts anderes übrig, als Zeitverzug und hohe Untersuchungskosten klaglos hinzunehmen.

Naturschutzbehörde spricht von wertvoller Fläche

Dass für den Bau des Grundwasserwerks eine Teillöschung aus dem Landschaftsschutzgebiet notwendig sein würde, war bis zur endgültigen Standortentscheidung offenbar unklar. „Wir wissen seit Anfang des Jahres, dass wir im Landschaftsschutzgebiet sind“, sagt Holzhausen. Am 29. Januar hatten die Stadtwerke daraufhin die Löschung des knapp 12.000 Quadratmeter großen Baugrundstücks aus dem LSG beantragt. Derzeit würden im Verfahren die sogenannten Träger öffentlicher Belange angehört, berichtet der Stadtwerke-Prokurist. Er hofft, dass die Regionsgremien im September oder Oktober dem Antrag der Stadtwerke endgültig zustimmen werden.

Die Untere Naturschutzbehörde hat in einer Vorlage für die politischen Gremien der Region darauf hingewiesen, dass es sich bei dem zu löschenden Areal um eine „naturschutzfachlich sehr wertvolle Fläche“ handele, die in ein Gesamtkonzept, nämlich das Extensivierungsgebiet nördlich von Eckerde, eingebunden sei. Allerdings heißt es in der Stellungnahme der Naturschutzbehörde ebenso knapp wie lapidar auch: „Die Wasserversorgung dient dem überwiegenden öffentlichen Interesse.“

Briefe sollen Umdenken bewirken

Der Eckerder Gutsbesitzer Dietrich von Heimburg lehnt den Bau des Wasserwerks im Landschaftsschutzgebiet strikt ab. Er hat in mehreren Schreiben an Regionspräsident Hauke Jagau, Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof, an die Abgeordneten der Regionsversammlung und die Barsinghäuser Ratsfraktionen den vorgesehenen Standort kritisiert. Das „erklärte politische Ziel vieler Parteien und auch Gesetze, sorgsam mit dem nicht vermehrbaren Gut Boden umzugehen“, könne bei der Standortentscheidung keine Rolle gespielt haben, argumentiert von Heimburg. Er fordert, dass das Wasserwerk südlich der Kreisstraße auf dem vorhandenen Areal, gegebenenfalls unter Einbeziehung eines noch zu erwerbenden Nachbargrundstücks, gebaut werden sollte. Er appelliert an die Aufsichtsbehörde, darauf hinzuwirken, „die Standortwahl auf die weniger flächenkonsumierende Variante ändern zu lassen“.

Aus Sicht der Stadtwerke ist der bauliche Aufwand auf dem Bestandsgrundstück und daneben kaum abwägbar. Es hätte bei dieser Variante ein erhebliches Kostenrisiko bestanden, sagt Holzhausen. Zudem befinde sich ein anderer als der geplante Standort eigentlich zu weit weg von der Galerie der Tiefbrunnen. Bei langen Leitungen zwischen Brunnen und Aufbereitungsanlagen drohten Mangan und Eisen auszufallen und die Leitungen nach und nach zuzusetzen. „Außerdem hätten wir an jedem potenziellen Standort irgendwo Widerstände gehabt“, argumentiert Holzhausen.

Von Andreas Kannegießer