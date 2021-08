Eckerde

Ein Bild wie aus der Zeit gefallen: Sieben junge Männer mit Zylinder oder Schlapphut auf dem Kopf, schwarzen Schlaghosen und in Jacketts gekleidet spazieren über Eckerdes Alte Dorfstraße. Die Männer haben ihre Wanderstöcke geschultert, an die sie ein prall gefülltes Bündel geknotet haben. Es sind Handwerkergesellen auf Wanderschaft, und einer von ihnen ist Maurice Pirags. Der Eckerder ist seit einigen Tagen auf der Walz und hat in den kommenden Monaten strengen Regeln zu folgen – so muss er etwa den Kontakt zu seiner Heimat für viele Wochen komplett unterbrechen. Wo sich Maurice gerade aufhält, wissen nur die Freien Vogtländer, die Vereinigung wandernder Handwerker, bei der der Eckerder Mitglied ist. Maurice’ Eltern hingegen können nur auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes warten.

Die Heimat ist tabu

Dass Gesellen nach Abschluss ihrer Lehrzeit auf Wanderschaft gehen, hat eine lange Tradition, die bis ins Spätmittelalter zurückgeht. Diese Wanderschaft war für Jahrhunderte Voraussetzung, um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden. Die Gesellen sollten Lebenserfahrung sammeln und vor allem an fremden Orten neue Arbeitspraktiken erlernen. Nicht selten half die Walz den Gesellen, einen Arbeitsplatz zu finden, den es in der Heimat nicht gab.

Heutzutage ist die Walz keine Pflicht mehr. Pirags hat sich frei entschieden. Bereits als Fünftklässler wusste er, dass er später einmal Tischler werden möchte. Und als er als Lehrling eines Abends an einer Bushaltestelle mit einer Gruppe von Wandergesellen ins Gespräch kam, war seine Entscheidung anschließend unumstößlich. Jetzt ist der 21-Jährige für wenigstens zwei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft, darf in der Zeit einen Bannkreis von 50 Kilometern um seinen Heimatort nicht betreten. Während der ersten drei Monate darf er noch nicht arbeiten, sondern wird von einem Wandergesellen in das Leben auf der Walz eingeführt. In diesen drei Monaten darf er keinerlei Kontakt zu seiner Familie aufnehmen, während der gesamten Wanderschaft kein Handy benutzen, und auch die Internetnutzung ist bei den Wandergesellen verpönt.

„Jetzt ist er wirklich weg“, sagt seine Mutter Manuela Pirags. Beim Abschied habe sie schon ein paar Tränen vergossen, doch sei sie eher stolz auf ihren Sohn und glücklich, dass Maurice seinen Traum jetzt verwirklichen kann. Die 51-Jährige erinnert sich: „Als Maurice uns gesagt hat, dass er auf die Walz will, haben wir sofort gesagt: ,Mach das Junge, du bist noch jung. Mach nicht den gleichen Fehler wie wir und bleib immer in Eckerde.“ Anfangs sei sie beunruhigt gewesen bei dem Gedanken, was alles passieren könne, gibt Mutter Pirags zu. „Doch Maurice war schon immer viel unterwegs und hat immer seinen Weg gemacht“, sagt sie.

Einer klettert übers Ortsschild

Wie die gesamte Walz unterliegt auch der Abschied strengen Regeln. Bei einer ausgelassenen Feier am Vorabend im Elternhaus, bei der auch Wandergesellen teilnahmen, bekam Pirags den traditionellen goldenen Ohrring ins Ohr gesteckt – mithilfe eines angespitzten Nagels und ohne Betäubung. Am nächsten Morgen wanderten die Gesellen laut singend zum Ortsschild, wo Pirags ein 80 Zentimeter tiefes Loch buddeln musste. Dort hinein legte er eine Flasche Schnaps und eine Flasche, in die die auf Papier gebrachten guten Wünsche aller Anwesenden gestopft wurden. Zur Tradition gehört es auch, dass Maurice nach der Verabschiedung über das Ortsschild klettern musste. Anschließend durfte er laut Reglement keinen Blick zurück mehr wagen.

Jetzt gibt es keinen Blick mehr zurück: Der Tischlergeselle Maurice Pirags verlässt seinen Heimatort Eckerde, um auf die Walz zu gehen. Quelle: Privat

Erstes Ziel: Berlin

Dann ging es los auf Wanderschaft. Den obligatorischen Wanderstock hatte sich Pirags zuvor mit Erlaubnis des Försters aus dem Deister besorgt, geschält und geölt. An diesem hängt jetzt das geknotete, „Charlottenburger“ genannte Tuch, in dem der Geselle seine gesamten Dinge für die Walz verstaut hat. Erstes Ziel war Berlin. Dort angekommen bekam er am Abend die sogenannten Spinnerknöpfe aus Perlmutt rechts und links an das Revers seines Jacketts und je drei an den linken und rechten Hosenschlag genäht. An sein weißes Hemd wurde ihm die goldene Spange mit den Buchstaben FVD gesteckt. Es sind die Erkennungszeichen der Freien Vogtländer.

Nach dieser Zeremonie gingen die anderen Handwerker ihrer Wege, nur der ihn betreuende Geselle begleitet Pirags weiter für die nächsten drei Monate. Wohin es den Eckerder verschlägt, wo er Beschäftigung findet, und ob er die Dauer seiner Wanderschaft über die Pflichtzeit von zwei Jahren und einem Tag ausdehnt – seine Eltern wissen es nicht. Nur in einem ist sich seine Mutter ganz sicher: „Wenn er wiederkommt, wird ein gereifter Mann vor uns stehen.“

Von Mirko Haendel