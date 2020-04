Eckerde/Winninghausen

Älteren und hilfsbedürftigen Menschen in Zeiten von Corona zur Seite stehen – dieses Ziel setzen sich die Dorfgemeinschaften in Eckerde und Winninghausen. Unter dem Motto „Eckerder für Eckerder“ organisiert Wolfgang Pardey in dieser Woche gemeinsam mit weiteren Unterstützern eine neue Nachbarschaftshilfe. Als Vermittler für Hilfsangebote will sich jetzt auch der Dorfgemeinschaftsverein (DGV) Winninghausen engagieren.

Helfer machen spontan mit

Wolfgang Pardey schwärmt vom großen Zusammenhalt der Menschen in Eckerde. Dieser Zusammenhalt zeige sich nun auch in der neuen Nachbarschaftshilfe. „Innerhalb kürzester Zeit haben sich acht bis zehn Leute bereit erklärt, diese Hilfe mit aufzubauen“, erläutert Pardey, der in zwei Whatsapp-Gruppen der Feuerwehr und des Sonntags-Cafés für seine Idee geworben hatte.

Insbesondere für ältere Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören und deshalb strikt auf Kontaktbeschränkungen achten sollten, wollen die Eckerder für Eckerder einen Einkaufsservice anbieten. „Wir alle sehen in unserem kleinen Dorf ja die Probleme älterer Menschen, die wegen der Virusgefahr kaum noch auf die Straße gehen können“, sagt Pardey.

Unterstützung im Alltag

Aber nicht nur die Senioren seien in ihrem Alltag eingeschränkt. Vielmehr könne es jeden Menschen treffen, der plötzlich in Quarantäne leben muss und seine Wohnung nicht mehr verlassen darf. Da sei die Nachbarschaftshilfe ein Angebot, um die Dinge des täglichen Lebens trotzt aller Einschränkungen leichter zu bewältigen. „Erst recht in einem kleinen Dorf wie Eckerde, wo sich die Leute untereinander kennen und vertrauen“, betont Pardey, der auch stellvertretender Ortsbrandmeister und Jugendwart in der Feuerwehr Eckerde ist.

Alle Haushalte in der Ortschaft haben in dieser Woche einen Handzettel mit Informationen zur Nachbarschaftshilfe erhalten. Wer Unterstützung beim Einkaufen in Anspruch nehmen will, kann sich ab sofort bei Pardey melden – unter Telefon (05105) 61892 oder (0172) 4257142 sowie per E-Mail an wolfgang.pardey@hach.com.

Gutes Miteinander im Ort

Für die Menschen in Winninghausen startet der örtliche DGV ebenfalls einen Unterstützerservice. „In dieser Zeit ist es wichtig, ein gutes Miteinander im Ort zu haben und mal zu schauen, ob es auch den Nachbarn gut geht oder ob irgendetwas benötigt wird“, erläutert der DGV-Vorsitzende Andereas Goltermann.

Dazu biete sich vor allem eine Einkaufshilfe für Senioren und für weitere Menschen aus Risikogruppen an. Bei Bedarf wolle der Verein den Kontakt zwischen Hilfesuchenden und Helfern herstellen.

Zu erreichen ist der Dorfgemeinschaftsverein Winninghausen unter der Telefonnummer (05105) 601924 und per E-Mail an dorfgemeinschaft@winninghausen.net.

