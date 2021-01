Egestorf

Ein 61-Jähriger ist am Sonnabend beim Einkaufen bestohlen worden. Gegen 10.50 Uhr vergaß der Mann im Edeka-Markt an der Stoppstraße seine Geldbörse auf dem Fließband am Kassenbereichs. Dies bemerkte er noch auf dem Parkplatz, bei seiner Rückkehr in das Geschäft war sein Portmonee allerdings bereits verschwunden. Am Nachmittag gab es dann ein Finder an der Wohnadresse des 61-Jährigen ab – das Bargeld fehlte jedoch. Die Geldbörse soll im Bereich der Anlieferungszone des Marktes gelegen haben.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Bargeldes oder auch zur Geldbörse machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen, unter der Telefonnummer (05105) 52 30 in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj