Der CDU-Ortsverband Egestorf/ Kirchdorf/Langreder möchte die wichtige Rolle der Beschäftigten in der Altenpflege und in den hausärztlichen Praxen während der Corona-Pandemie stärker in den Blickpunkt rücken. Der Ortsverbandsvorstand hat deshalb Präsentkörbe zum Dank in den drei Hausarztpraxen in Egestorf und Kirchdorf übergeben. Für das Team des Egestorfer ASB-Alten- und Pflegeheimes haben die Christdemokraten zudem zu einer Gutscheinspendenaktion aufgerufen.

Die Corona-Pandemie stelle Beschäftigte in der Altenpflege und in den hausärztlichen Praxen vor große Herausforderungen, sagt CDU-Ortsverbandsvorsitzende Inga Behre. „Wir wollen von Herzen Danke sagen für den unermüdlichen Einsatz der letzten Monate und die Kompetenz im Umgang mit den Patienten“, betont die Vorsitzende. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Thordis Nüsse verteilte sie jetzt Präsentkörbe in den Praxen Dr. Rädisch und Dr. Siebert/Dr. Pagallies in Egestorf sowie Dr. Karnop in Kirchdorf.

„Ein wichtiges Anliegen waren uns die Gespräche, die wir mit den Arzthelferinnen und Ärztinnen und Ärzten führen durften“, sagt Nüsse. Aus Sicht der beiden CDU-Frauen sind strukturelle Defizite durch die Pandemie noch sichtbarer geworden.

Große Freude über Geste

Im ASB-Alten- und Pflegeheim in Egestorf haben die Christdemokratinnen süße Grüße abgeliefert. Sie rufen zudem zu Gutscheinspenden für die Beschäftigten auf. Wer mitmachen möchte, sollte Gutscheine aus der lokalen Gastronomie und dem Einzelhandel im Wert von jeweils 10 Euro besorgen und diese möglichst in den Briefkasten vor dem Haupteingang des Heimes werfen. „Wir hoffen, dass zahlreiche Bürger unserer Geste folgen werden und Gutscheine spenden“, sagt Behre. Die Spendenaktion läuft den gesamten Dezember über.

Keine Prämie für Arzthelferinnen

Hausarzt Carsten Rädisch betont, dass die medizinischen Fachangestellten in den Praxen im Gegensatz zu Kranken- und Altenpflegern keine Prämien vom Staat erhalten. „Deshalb hat uns diese Geste umso mehr gefreut“, sagt der Mediziner. „Es sind die Fachangestellten in unseren Praxen, die derzeit in diesem riskanten Job durchhalten, aufklären, beraten und deutlich mehr aushalten müssen, als es ohnehin schon der Fall ist.“

Derzeit müssten immer wieder Infektpatienten auch auf nahe Distanz behandelt werden, schildert Rädisch. „Dass hierbei nur ein Schnellabstrich pro Woche zur Diagnostik bei den medizinischen Fachangestellten erlaubt ist, während monatelang jeder Urlauber ohne Grund Profiabstriche erhalten konnte, ist eine echte Ohrfeige“, meint der Egestorfer Hausarzt. „Mal sehen, wie lange das System noch hält, das nur dank der moralischen Motivation der Alten- und Krankenpflegerinnen, der Ärztinnen und Ärzte und eben unserer medizinischen Fachangestellten noch funktioniert.“

Von Andreas Kannegießer