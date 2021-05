Egestorf

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitagmorgen, 8.10 Uhr, in der Schmiedestraße in Egestorf einen sogenannten Vibrationsstampfer von einer Baustelle entwendet. Nach Mitteilung der Polizei war die etwa 60 Kilogramm schwere, gelb-schwarz lackierte Baumaschine der Marke Bomag mit einer Eisenkette gesichert.

Der Vibrationsstampfer hat einen Wert von rund 800 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon (05105) 523115.

Von Andreas Kannegießer