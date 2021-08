Egestorf

Auf ungewöhnlich dreiste Weise haben ein 24-Jähriger und dessen Angehörige zu verschleiern versucht, dass der junge Mann sturzbetrunken einen Unfall verursacht hatte. Erst versuchte der 24-Jährige vom Unfallort zu flüchten, später behauptete ein Angehöriger gegenüber der Polizei, das Unfallauto gefahren zu sein.

Wie das Barsinghäuser Polizeikommissariat mitteilt, hat sich der Unfall am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr auf der Nienstedter Straße am Ortseingang in Höhe der Waldgaststätte Bärenhöhle ereignet. Der 24-Jährige kam mit seinem Seat-Kleinwagen aus Richtung Nienstedter Pass. Ausgangs der letzten scharfen Kurve der Passstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Leitplanke. Zeugen waren laut Polizei kurz zuvor durch lautes Reifengequietsche aufmerksam geworden. Sie beobachteten von der Zufahrt zur Bärenhöhle aus den von einem lauten Knall begleiteten Zusammenstoß mit der Leitplanke. Als der Fahrer ausstieg, bemerkte er die Zeugen, montierte kurzerhand blitzschnell das hintere Kennzeichen seines Autos ab, warf es in den Kofferraum und versuchte, mit dem Fahrzeug zu flüchten.

Auto mit Leitplanke verkeilt

Das Auto war aber nach Polizeiangaben so fest mit der Leitplanke verkeilt, dass die Flucht misslang. Als die alarmierte Polizei an der Unfallstelle die Ermittlungen aufgenommen hatte, erschienen umgehend Angehörige des jungen Fahrers an der Unfallstelle und versuchten, die Beamten mit falschen Angaben zu täuschen. Ein 45-jähriger Angehöriger behauptete laut Polizei während der Befragung, er habe den Kleinwagen zum Unfallzeitpunkt gesteuert. Der tatsächliche Unfallfahrer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zu Fuß das Weite gesucht. Er konnte wenig später von der Polizei nach einem weiteren Zeugenhinweis aufgegriffen werden.

Der Unfallfahrer und auch die Angehörigen stammen aus Haste im Landkreis Schaumburg. Die Polizei vermutet, dass alle zusammen in zwei oder mehr Autos hintereinander unterwegs gewesen sein könnten.

Alkoholtest ergibt 1,5 Promille

Bei der näheren Überprüfung des 24-Jährigen wurde den Beamten schnell klar, warum der Mann versucht hatte zu flüchten. Ein Alkoholtest bei dem Unfallfahrer ergab einen Wert von 1,5 Promille. Er musste für eine Blutprobe mit auf das Revier kommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und leiteten Strafverfahren wegen mehrerer Delikte gegen den 24-Jährigen ein. Der Verwandte, der sich fälschlich als Fahrer ausgegeben hatte, beleidigte zu guter Letzt noch die Zeugen an der Unfallstelle. Die hätten sich die Beschimpfungen aber nicht zu Herzen genommen, berichtet die Polizei. Das Verhalten der Zeugen sei der Situation angemessen und „genau richtig“ gewesen, loben die Ermittler. Sie hätten sich nicht provozieren lassen – und ohne deren Beobachtungen und Aussagen wäre dem Unfallverursacher die Flucht wohl geglückt, vermutet die Polizei.

Der 45-jährige Verwandte kann offenbar nur wegen Beleidigung belangt werden. Die Falschaussage gegenüber der Polizei bleibt nach erster Einschätzung der Ermittler straffrei, weil er versucht habe, einen Angehörigen zu schützen.

Von Andreas Kannegießer