Egestorf

Besondere Auszeichnung für Hubert Wolf: Der Feuerwehrmusiker aus Egestorf hat in der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr am Sonnabend die Verdienstmedaille in Gold mit Diamanten der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände erhalten. Damit würdigt der Verband das besondere Engagement von Wolf, der seit 1961 im Musikzug spielt und seit 45 Jahren als Sprecher des Ensembles wirkt.

Zur Galerie Ehrenmitglied Karl-Heinz Knolle gehört der Feuerwehr seit 65 Jahren an

Stadtmusikzugsprecher Karsten Engelke überreichte die Verdienstmedaille unter dem Applaus der Versammlung und würdigte Wolfs Einsatz für den Musikzug. Mit nur noch neun Mitgliedern haben sich die Egestorfer mittlerweile für Proben und Auftritte mit dem Musikzug Goltern zusammengeschlossen – und untermalten auch die Versammlung mit mehr als 160 Teilnehmern am Sonnabend im Gasthaus Reinecke musikalisch.

Ehrenzeichen für Michael Müller

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Henning Schünhof zeichnete Ortsbrandmeister Sven Sörenhagen weitere Feuerwehrleute aus. Für seinen jahrelangen Einsatz als Jugendwart in der Nachwuchsabteilung erhielt Oberlöschmeister Michael Müller das Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Geehrt wurden Oberfeuerwehrfrau Anja Schäfer und der Erste Hauptfeuerwehrmann Jörg Schwerdtfeger für jeweils 40 Jahre sowie Löschmeister Lars Harborth für 25 Jahre aktiven Dienst.

Auszeichnungen für treue Mitglieder

Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaften gingen an das Ehrenmitglied Karl-Heinz Knolle für 65 Jahre sowie an Wolfgang Hunte und Karl-Heinz Knobe für jeweils 55 Jahre. Außerdem wurde Irmin Benne zum neuen Ehrenmitglied der Ortsfeuerwehr Egestorf ernannt. Hinzu kamen weitere Auszeichnungen für 40- und 25-jährige Mitgliedschaften.

Viele Beförderungen

Henning Schünhof überreichte Beförderungsurkunden an Sven Sörenhagen (Oberbrandmeister), Kerstin Speer (Oberlöschmeisterin), Jasmine Kohlert (Löschmeisterin), Christian Kopetsch (Löschmeister), Christina Harborth (Oberfeuerwehrfrau) sowie an die drei neuen Oberfeuerwehrmänner Stephen Law, Sven Kastens und Cédric Thadewald sowie an Feuerwehrmann Marvin Jordan.

Erneut mehr Mitglieder

Bei den Mitgliederzahlen verzeichnete die Ortsfeuerwehr Egestorf im Vorjahr laut Sven Sörenhagen erneut ein Plus: 36 Neueintritte, darunter vier bei den aktiven Feuerwehrleuten, bedeuten bei fünf Austritten und mehreren Sterbefällen einen Mitgliederbestand von 818 Personen. Dazu gehören 50 aktive Einsatzkräfte sowie ein starker Nachwuchsbereich mit 16 Jugendlichen und 14 Kindern bis zehn Jahren.

Feuerwehr rückt 2019 zu 43 Einsätzen aus

„Es freut uns sehr, dass die Mitglieder der Jugendfeuerwehr nach Erreichen der Altersgrenze fast immer den Schritt zur aktiven Wehr gehen“, sagte Jugendfeuerwehrwartin Kerstin Speer. Mit 43 Einsätzen im Jahr 2019, zehn weniger als im Vorjahr, verzeichnete die Einsatzabteilung laut Ortsbrandmeister Sörenhagen ein durchschnittliches Jahr.

Förderverein gegründet

Zur künftigen Unterstützung der Ortsfeuerwehr gründeten 77 Personen im Anschluss an die Jahresversammlung einen neuen Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Egestorf. An der Spitze dieses Fördervereins stehen der Vorsitzende Sven Sörenhagen und dessen Stellvertreter André Lattmann.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann