Egestorf

Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus am Lärchenweg in Egestorf eingedrungen und haben sämtliche Räume durchwühlt. Nach Mitteilung der Polizei ist die Tat in der Zeit von Sonnabend, 15 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, begangen worden. Der oder die Täter hatten demnach eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei hofft bei der Tätersuche auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen können sich unter Telefon (05105) 5230 beim Polizeikommissariat Barsinghausen melden.

Von Andreas Kannegießer