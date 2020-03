Egestorf

Einbrecher sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Straße Fuhrenkamp in Egestorf eingedrungen. Nach Mitteilung der Polizei ist die Tat in der Zeit zwischen 11.15 und 21.15 Uhr begangen worden. Die Täter haben demnach an der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend das Fenster entriegelt, um ins Haus einsteigen zu können. Nach ersten Ermittlungen durchsuchten sie anschließend sämtliche Räume durchsucht und nahmen mindestens einen Laptop der Marke HP mit. Ob die Einbrecher weitere Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die am Donnerstag möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise an das Kommissariat in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer