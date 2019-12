Egestorf

Das Szenario bei der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Egestorf klang bedrohlich: Ein Rauchmelder hatte auf einem Hof an der Wennigser Straße in Egestorf ausgelöst, aus dem Gebäude drang bereits dichter Qualm. Augenzeugen alarmierten die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt wussten allerdings nur der stellvertretende Egestorfer Ortsbrandmeister Marc Kohlert und Gruppenführer Dirk Böling, dass es sich um eine Einsatzübung für die Egestorfer Feuerwehr handelte. Kohlert und Böling hatten das Szenario zuvor ausgearbeitet, um ihre Kameraden auf die Probe zu stellen.

Bereits sechs Minuten und 15 Sekunden nach der Alarmierung traf das erste Feuerwehrfahrzeug an der Einsatzstelle ein. An der Zufahrt zu dem Gewerbegrundstück wartete bereits die erste Herausforderung, weil das Grundstück mit einem elektrisch gesteuerten Tor gesichert war, das es zu überwinden galt. Am mutmaßlichen Brandort erfuhren die Feuerwehrleute dann, dass noch eine Person in dem Geschäft mit angeschlossener Werkstatt vermisst werde.

Wärmebildkamera hilft bei Rettung

Einsatzleiter Lars Harborth reagierte besonnen: Er ließ eine Wasserversorgung aufbauen, den Hof ausleuchten und einen sogenannten Angriffs- und einen Sicherungstrupp mit Atemschutzgeräten ausrüsten. Aufgabe des Angriffstrupps war es dann, in die mit einer Nebelmaschine verrauchten Räume vorzudringen und sich tastend vorzuarbeiten. Bei der Suche nach dem vermeintlich Vermissten half die Wärmebildkamera: Die Einsatzkräfte konnten die mit einem Taschenwärmer ausstaffierte Übungspuppe mithilfe der Technik lokalisieren und nach draußen bringen.

„Feuer aus“ nach 26 Minuten

Auch das simulierte Feuer wurde wenig später von einem weiteren Trupp gelöscht. Knapp 26 Minuten nach Einsatzbeginn meldeten die Feurwehrleute „Feuer aus“ an die Einsatzleitung. In der anschließenden Manöverkritik zeigten sich Kohlert, Böling und auch Ortsbrandmeister Sven Sörenhagen zufrieden mit dem Verlauf der Einsatzübung und den Zeiten, nach denen die Egestorfer Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eingreifen konnten. „Man muss berücksichtigen, dass alle Einsatzkräfte zunächst zum Feuerwehrhaus müssen, sich umziehen und dann zur Einsatzstelle ausrücken“, bilanzierte Feuerwehrsprecherin Marlena Sörenhagen. Die Lage sei erkannt und der Einsatz nach Prioritäten abgearbeitet worden. Dabei gelte stets der Grundsatz: „Menschenrettung vor Brandbekämpfung“.

