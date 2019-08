Egestorf - Fichten in Gefahr: Borkenkäfer im Deister greifen in Massen an

Die Trockenheit im Deister schafft ideale Lebensbedingungen für Borkenkäfer. Die aggressiven Schadinsekten haben in diesem Sommer bereits Tausende von Fichten vernichtet. Die Förster kommen mit dem Fällen der befallenen Bäume kaum nach. Auch viele Buchen bereiten inzwischen Sorgen.