Egestorf

Bei einem Großbrand im Barsinghäuser Ortsteil Egestorf ist am Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus an der Runden Straße weitgehend zerstört worden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Bewohner des Gebäudes waren beim Ausbruch des Feuers nicht zu Hause. Die Feuerwehr warnte die Bewohner in der Umgebung am Vormittag vor giftigen Rauchgasen, weil in dem brennenden Haus auch Asbestdämmstoffe verbaut waren. Die Anlieger wurden aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Das Dachgeschoss des Gebäudes ist vollständig ausgebrannt. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Löscharbeiten verzögerten sich, weil das im hinteren Grundstücksbereich stehende Wohnhaus für die Drehleiter der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr nur schwer zugänglich war. Erst mithilfe eines Krans der Berufsfeuerwehr Hannover gelang es der Feuerwehr am späten Vormittag, die immer wieder auflodernden Flammen im Dachgeschoss endgültig zu löschen.

Haus ist einsturzgefährdet

Ein Anwohner hatte nach Angaben der Feuerwehr kurz vor 4 Uhr morgens den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Als wenig später die ersten Einsatzkräfte in der Runden Straße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Erker hoch in die Luft. Wenig später stand das gesamte Dachgeschoss des Gebäudes in Flammen. Feuerwehrleute aus Egestorf, Kirchdorf, Langreder und Barsinghausen kämpften gegen den Brand an. Die Einsatzkräfte zogen auch einen Bausachverständigen des Technischen Hilfswerks ( THW) zurate, der die Feuerwehrleute vor dem Betreten des brennenden Einfamilienhauses warnte und das Gebäude für einsturzgefährdet erklärte, wie Feuerwehrsprecher Henk Bison hinterher berichtete.

Das Einfamilienhaus an der Runden Straße ist bei dem Großfeuer weitgehend zerstört worden. Quelle: Andreas Kannegießer

Das verzögerte die Löscharbeiten. Der Ausleger der Drehleiter der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr reichte nicht so weit, dass die Einsatzkräfte auch von der rückwärtigen Dachseite aus die verbliebenen Dachziegel wegreißen und Wasser in die Flammen schleudern konnten. Deshalb wurde die Berufsfeuerwehr aus Hannover zur Unterstützung angefordert. Deren Kranwagen traf gegen 9.30 Uhr an der Brandstelle ein.

Der Kran hob einen Korb über das Dach des Gebäudes, der Platz für vier Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten bietet. Den Einsatzkräften gelang es, die restlichen Dachziegel zu entfernen und den Brand schließlich zu löschen. Allerdings zogen noch immer dichte Qualmwolken über die Umgebung hinweg, sodass die Feuerwehr kurz vor 11 Uhr dazu aufrief, die Fenster und Türen in der Umgebung möglichst geschlossen zu halten.

Von Andreas Kannegießer