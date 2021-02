Egestorf/Hohenbostel

Die steigende Zahl von Schulanfängern führt in zwei weiteren Grundschulen im Stadtgebiet im nächsten Schuljahr zu Raumnot: Die Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel wird im ersten Jahrgang wahrscheinlich dreizügig und braucht einen zusätzlichen Klassenraum. In der Egestorfer Ernst-Reuter-Schule werden sogar zwei bisher nicht vorhandene Klassenräume benötigt. Die Stadtverwaltung will nun Containerklassenräume für beide Schulen beschaffen, die im September beziehbar sind. In der Sitzung des Schulausschusses am Mittwochabend gab es dafür einmütige Zustimmung.

Ein zusätzliches Problem für die Stadt ist aber die Unsicherheit der Prognosen zu den Schülerzahlen: Im Zuge der sogenannten Flexi-Kind-Regelung haben viele Familien noch bis Mai Zeit für die Entscheidung, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder ein weiteres Jahr im Kindergarten belassen.

Schule ist erschrocken über Anmeldezahlen

Im laufenden Schuljahr hat die Stadtverwaltung bereits für die Kirchdorfer Astrid-Lindgren-Schule einen Klassenraumcontainer aufbauen lassen. Die Beschaffung und der Aufbau dort hatten sich allerdings bis Mitte Februar hingezogen. Eltern und Schule hatten deshalb mehrfach heftige Kritik geübt.

In der Ernst-Reuter-Schule liegen 85 Anmeldungen für Erstklässler für das nächste Schuljahr vor, wie Schulleiterin Edith Lutterbüse den Schulausschussmitgliedern erläuterte. Die Schule müsse deshalb vier erste Klassen einrichten. Gleichzeitig würden aber nur zwei vierte Klassen mit 46 Jungen und Mädchen entlassen. „Die großen Schülerzahlen erschrecken uns“, sagte Lutterbüse und verwies darauf, dass sich der Trend zu größeren Jahrgängen in den nächsten Jahren wohl fortsetzen werde. „Wir haben ein ganz großes Platzproblem“, sagte Lutterbüse. Auch die übrigen Räume im Schulgebäude, etwa für den Ganztagsbetrieb, reichten nicht aus.

Corona-Folgen führen zu weiterer Unsicherheit

In der Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel liegen 54 Anmeldungen für das neue Schuljahr vor, es müssen folglich wohl drei Klassen gebildet werden. Ein Klassenraum fehlt dann. Es gebe auch keine Aula oder Fachräume in der Schule, sodass der Raumbedarf besonders dringlich sei, wie Schulleiterin Martina Engel in der Videokonferenz des Ausschusses berichtete.

Der Erste Stadtrat Thomas Wolf verwies auf die Planungsprobleme der Stadtverwaltung angesichts der Flexi-Kinder und auch als Folge der Corona-Pandemie. Möglicherweise würden Eltern ihre Kinder deshalb für eine freiwillige Klassenwiederholung anmelden. Wolf kritisierte zugleich das Land Niedersachsen, das bisher nicht auf den Wunsch der Kommunen nach einer Vorverlegung der Entscheidungsfristen für Eltern reagiert habe. „Wir müssen uns deshalb für den Worst Case präparieren“, sagte der Erste Stadtrat.

Die Wilhelm-Busch-Schule in Hohenbostel beklagt große Raumnot. Eine Aula und Fachräume gibt es in der Grundschule nicht. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Zweifel an Zeitplan der Verwaltung

Aus dem Schulausschuss gab es auch Kritik daran, dass die Stadtverwaltung erst so spät auf die Platzprobleme in den beiden Schulen reagiere. „Die Kinder, die nun eingeschult werden sollen, sind seit mindestens fünf Jahren da“, sagte Gerald Schroth (CDU). Er bezweifelte, dass es der Verwaltung gelingen werde, den Schulen bis September die benötigten Containerbauten bezugsfertig zur Verfügung zu stellen. Günter Gottschalk (SPD) verwies auf den provisorischen Charakter der Container und regte an, „andere bauliche Varianten“ in Erwägung zu ziehen.

Weil die Klassencontainer wohl für mindestens vier Jahre benötigt werden, hat die Stadtverwaltung den Ratsgremien empfohlen, die Container zu kaufen und nicht zu mieten. Das städtische Gebäudewirtschaftsamt kalkuliert für die Ernst-Reuter-Schule mit rund 250.000 Euro Anschaffungs- und Aufstellungskosten für zwei jeweils 65 Quadratmeter große Behelfsklassenräume mit benachbarter Toilette. Der Bedarf für die Wilhelm-Busch-Schule liegt demnach bei rund 150.000 Euro einschließlich einer Sicherheitsreserve. Das Geld soll im städtischen Nachtragsetat für 2021 finanziert werden, über den der Rat in seiner Sitzung am 11. März abstimmen wird.

