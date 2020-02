Egestorf

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung versucht, die Egestorfer Vereine an den Kosten der Sanierung des Ehrenmals am Steinradweg zu beteiligen. Grund ist eine finanzielle Lücke zwischen den 30.000 Euro, die der Rat der Stadt für die notwendigen Sanierungsarbeiten bereitgestellt hat, und den geschätzten tatsächlichen Kosten von rund 50.000 Euro. Die Vereine hatten im Dezember ein positives Votum für die jetzt vorgesehene Sanierungsvariante abgegeben, wie die Stadt mitteilte. Die Verwaltung habe begonnen, die Ortsvereine nach einer finanziellen Beteiligung zu fragen.

Die Diskussion um die Zukunft des Ehrenmals dauert bereits seit Herbst 2018. Damals war Fachleuten aufgefallen, dass die Konstruktion des rund 7,50 Meter hohen Obelisken aus Kalkstein nicht mehr standfest ist. Seither ist das Gelände um das Ehrenmal aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Nach ersten Schätzungen sollte der Neuaufbau des Obelisken an einem wenige Meter entfernten Standort rund 100.000 Euro kosten. Das war der Politik eindeutig zu teuer. Die jetzt diskutierte Variante sieht vor, die Höhe des Obelisken um rund 1,40 Meter zu verringern und eine der drei Stufen an der Basis der Stele zu entfernen. Bei gleichzeitigem Einbau einer Armierungsplatte zur Sicherung der Konstruktion würden die Sicherheitsanforderungen erfüllt, urteilt die Stadtverwaltung.

Der städtische Bauausschuss diskutiert in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 13. Februar, ab 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals über das Ehrenmal.

Von Andreas Kannegießer