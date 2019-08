Egestorf

Ein Integrationsprojekt zum Abheben: Für Menschen mit Handicap hat die Modellfluggruppe (MFG) Barsinghausen in Kooperation mit der Interessengemeinschaft (IG) Eltern geistig Behinderter am Sonnabend zum dritten Mal ein Flugshow ausgerichtet. Mehr als 40 Besucher kamen am Sonnabend auf den Modellflugplatz in der Feldmark zwischen Egestorf und Langreder, um die Miniaturflieger in der Luft und am Boden zu bestaunen.

Premiere im Sommer 2016

Auf Initiative von MFG-Jugendwart Oliver Dochow und der IG-Vorsitzenden Ursula Goldschmidt entstand vor drei Jahren die Idee von einem Modellflugtag, der Menschen mit und ohne Handicap zusammenführt. „Daraus ist mit dem ersten Flugtag im Sommer 2016 ein tolles Event entstanden“, sagt Dochow, der sich in beiden Vereinen engagiert: Seine 22-jährige Tochter Kim lebt seit fünf Jahren, wie viele weitere IG-Schützlinge auch, im Diakonie-Wohnheim an der Rehrbrinkstraße: „Da lag es für mich nahe, solch ein Projekt anzustoßen.“

Der Vereinsvorsitzende Ulrich Schulz bestückt zusammen mit Cindy Kohrs ein Modellflugzeug mit Bonbons, die wenig später über dem Flugplatz für die Gäste abgeworfen werden. Quelle: Frank Hermann

Ziel sei es, den geistig behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Auf dem Modellflugplatz kommen die Leute miteinander ins Gespräch und haben Spaß zusammen: Die MFG-Piloten zeigen ihr Hobby, und die Besucher bestaunen deren Flug- und Bastelkünste. So auch bei Vater und Tochter Dochow: Gemeinsam machen sie zwischendurch einen Vereinsmodellflieger mit Benzinmotor und einer Spannweite von 1,80 Metern startklar. Generell müssen die Besucher jedoch Abstand zum Flugbetrieb halten – aus Sicherheitsgründen.

Flieger werfen Bonbons ab

Zwischendurch dürfen die Gäste dann doch für einen kurzen Moment auf das Flugfeld: Zwei Flugzeugmodelle, die über der Anlage kreisen, haben Bonbons aus der Luft abgeworfen. Auf Kommando rennen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auf das Feld, um die süße Fracht aufzusammeln. „Ein echter Spaß für alle, die dabei sind“, sagt der MFG-Vereinsvorsitzende Ulrich Schulz erfreut. Beim Flugtag gibt es zudem Speisen vom Grill und Getränke für das Publikum.

Viel Spaß haben die Gäste von der IG Eltern geistig Behinderter beim Einsammeln der Bonbons auf dem Modellflugplatz. Quelle: Frank Hermann

Als Jugendwart kümmert sich Oliver Dochow intensiv um den Fliegernachwuchs innerhalb der rund 100 Mitglieder starken Modellfluggruppe mit derzeit sieben Jugendlichen. Zu seinen Flugschülern gehört unter anderem auch der 20-jährige Marvin, der 2016 beim ersten Flugtag für Menschen mit Handicap die Modellfliegerei kennenlernte – beim dritten Flugtag am Sonnabend jedoch aus Zeitgründen fehlte. „Er hat großen Gefallen an diesem Hobby gefunden und ist immer noch mit großem Enthusiasmus dabei“, sagt Dochow. Mittlerweile steuere Marvin auch allein Modelle per Funk durch die Luft, „häufig arbeiten wir jedoch im Schüler-Lehrer-Betrieb.“

Alexander Blappert (links) und Roland Brandenburg aus Landesbergen lassen als Gäste auf dem Modellflugplatz ihren Helikopter in die Luft steigen. Quelle: Frank Hermann

MFG und IG wollen die Kooperation auf jeden Fall fortsetzen, möglichst im jährlichen Rhythmus. Im Sommer 2018 musste das gemeinsame Treffen aus organisatorischen Gründen ausfallen.

