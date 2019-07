Egestorf

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Barsinghausen ist am Montagabend in Egestorf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 20.25 Uhr an der Einmündung der Stoppstraße in die Wennigser Straße. Den ersten Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes zufolge war ein 57-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Kuga auf der Wennigser Straße in Richtung Barsinghausen unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Stoppstraße übersah der Autofahrer offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit seiner Honda 600 CBR aus Richtung Langreder kam.

Rettungswagen bringt Verletzten in Klinik

Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik transportiert werden. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. Ersten Schätzungen zufolge ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 9000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die Einmündung bis etwa 22.10 Uhr gesperrt werden. Laut Polizei kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

Von Andreas Kannegießer