Egestorf

Dem Ausflugsparkplatz auf der Höhe des Nienstedter Passes hat der vergangene Winter schwer zugesetzt. Derzeit gleicht die Parkplatzfläche einer Mondlandschaft mit zahlreichen kleineren und größeren Löchern und Kratern. Die niedersächsischen Landesforsten haben reagiert und wollen den Wanderparkplatz kurzfristig sanieren. Die Arbeiten werden in der kommenden Woche im Zeitraum von Montag bis Freitag, 14. bis 18. Mai, ausgeführt. In dieser Zeit ist der Parkplatz an zwei Tagen für Waldbesucher gesperrt.

Nach Mitteilung der Landesforsten hat der kalte und zeitweise schneereiche Winter außergewöhnlich viele Besucher in den Deister gelockt. Nicht nur Menschen aus der näheren Umgebung seien zum Spaziergang gekommen. Teilweise seien die Gäste sogar aus der Heide oder aus anderen weiter entfernten Gegenden angereist, um die Schneepracht auf dem Höhenzug zu genießen. Der Wanderparkplatz am Nienstedter Pass habe in dieser Zeit extrem unter dem Frost und dem hohen Besucherdruck gelitten, sagt Landesforsten-Sprecher Alexander Ahrenhold.

Parkplatz war auch Lagerplatz

Der Parkplatz am Nienstedter Pass sei im Winter „Dreh- und Angelpunkt der Erholungsuchenden“ gewesen. Ahrenhold erinnert daran, dass der Besucherdruck zeitweise so hoch war, dass Ordnungskräfte die Besucher lenken mussten. Darüber hinaus hatte der Parkplatz zeitweise auch für die Zwischenlagerung von eingeschlagenem Holz und Hackschnitzeln genutzt werden müssen.

Die Spuren der frostigen Temperaturen und des hohen Andrangs auf dem Passaparkplatz sind deutlich zu sehen: Die Schlaglöcher reihen sich so aneinander, dass das Befahren des Parkplatzes mittlerweile zu einem unangenehmen Unterfangen geworden ist.

Appell: Auf andere Plätze ausweichen

„Die Schlaglöcher können nicht bleiben“, sagt Revierförster Frank Nüsser, der für den Waldparkplatz zuständig ist. Der Parkplatz solle nun instand gesetzt werden, um ihn wieder nutzbar zu machen. Der Arbeitseinsatz richtet sich laut Landesforsten nach dem Wetter. Regen und schlechtes Wetter würden die Arbeiten nicht zulassen, sodass das Vorhaben flexibel begonnen wird. In der 24. Kalenderwoche sollten Waldbesucher auf andere Parkplätze wie den Wanderparkplatz am Forstamt Saupark, am Wisentgehege oder den Wanderparkplatz in Köllnischfeld ausweichen, um dort die Wälder zu erkunden, empfehlen die Landesforsten.

Von Andreas Kannegießer