Mehr Platz fürs Rad – so lautet das Motto einer bundesweiten Kampagne des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC). Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe Barsinghausen/ Wennigsen haben als Beitrag zu dieser Kampagne am Sonnabend in einer eigenen Aktion auf den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand für Autofahrer beim Überholen von Fahrrädern im Straßenverkehr hingewiesen: Mindestens 1,5 Meter muss dieser Abstand zwischen Auto und Fahrrad betragen.

Mitglieder des ADFC zeigen mithilfe sogenannter Poolnudeln, wie viel Sicherheitsabstand die Autofahrer beim Überholen der Räder einhalten müssen. Quelle: Frank Hermann

Mithilfe sogenannter Poolnudeln zeigte eine Gruppe von 15 ADFC-Radlern am Sonnabendvormittag auf der Wennigser Straße, wie groß dieser Sicherheitsabstand sein muss. Die auf den Gepäckträgern befestigten Kunststoffrollen ragten 1,5 Meter in die Fahrbahn hinein – und zwangen überholende Autos auf diese Weise, den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten.

Abstand wird kaum eingehalten

„Unsere Erfahrungen als Radfahrer besagen, dass dieser Abstand so gut wie nie eingehalten wird. Manchmal sind es gerade noch 30 Zentimeter zwischen dem Auto und dem Fahrrad“, erklärte ADFC-Sprecher Axel Lambrecht. Er vermutet, dass viele Autofahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern – bei Lastwagen sogar zwei Meter – nicht kennen.

ADFC-Sprecher Axel Lambrecht wünscht sich mehr Platz fürs Rad. Quelle: Frank Hermann

„Und sie schätzen offenbar auch nicht das Risiko für die Radfahrer ein. Denn beim dichten Überholen kann es schnell zu einem starken Windzug oder zu einem Schreckmoment kommen, der insbesondere Kinder oder Senioren mit den Rädern zu Fall bringt“, betonte der ADFC-Sprecher.

Für mehr Verständnis

Für den ADFC sei es wichtig, mit dieser Aktion auf das Gefahrenpotenzial aufmerksam zu machen und Autofahrer zum Nachdenken anzuregen. Keinesfalls gehe es darum, alle Autofahrer pauschal als rücksichtslose Verkehrsteilnehmer abzustempeln – sondern vielmehr um gegenseitige Rücksichtnahme.

„Wenn wir die Verkehrswende hin zu mehr umweltfreundlichen Verkehrsmitteln schaffen wollen, dann brauchen wir auf den Straßen mehr Platz fürs Rad“, sagte Lambrecht.

