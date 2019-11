Egestorf

Viele Anlieger rund um das geplante Neubaugebiet am Rottkampweg in Egestorf hoffen weiterhin auf Änderungen am Bebauungsplanentwurf. Sie kritisieren vor allem, dass die Kleingärten zwischen dem Rottkampweg und der Ellernstraße in das Neubaugebiet einbezogen werden sollen. Widerstand gibt es auch gegen den vorgesehenen Bau von Mehrfamilienhäusern in einem Teilbereich des künftigen Baugebiets. Überdies fühlen sich viele Kritiker von der Stadtverwaltung nicht ausreichend über die Pläne informiert.

Die Ackerflächen beiderseits des Rottkampweges gelten als eines der letzten Areale in Egestorf für eine innerörtliche Bebauung. Bereits 2016 hatte der Rat der Stadt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 212 „ Rottkampweg“ beschlossen. Im Frühjahr dieses Jahres waren die Pläne wegen der anhaltend großen Nachfrage nach Wohnraum aber deutlich erweitert worden. Zum rund 4,7 Hektar großen Plangebiet gehört nun unter anderem das gesamte Kleingartengelände.

Diskussion erwünscht

Seither regt sich Widerstand: Im Zuge der sogenannten frühzeitigen Bürgerbeteiligung konnten Betroffene im Sommer zu dem Bebauungsplanentwurf Stellung nehmen. „Es hat viele Eingaben und Anregungen während dieser öffentlichen Auslegung gegeben“, sagt Verwaltungsvorstand Alexander Wollny. Im Spätsommer hatte der Egestorfer Hartmut Stoehr zahlreiche Unterschriften für seine Forderung gesammelt, unter anderem aus Naturschutzgründen sogar ganz von dem Bebauungsplan 212 abzulassen. Kritische Fragen und Anmerkungen von Anliegern hatte es auch während der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses gegeben. Nun haben Kritiker des Vorhabens unter der Adresse rottkampweg212.baschex.de eine Internetseite gestaltet, auf der Fakten rund um den Stand der Planung und die Argumente gegen das Vorhaben zusammengetragen werden.

„Wir möchten, dass eine Diskussion stattfindet“, sagt der Initiator der Homepage, Friedrich Holtiegel. Die Anlieger seien in diesem Sommer von dem erweiterten Bebauungsplanentwurf „kalt erwischt“ worden. Viele Gerüchte seien im Umlauf. Die Internetseite solle vor allem dem Informationsaustausch der Anlieger dienen.

Mehrfamilienhäuser in der Kritik

Bei einem Ortstermin im Juni habe die Stadtverwaltung eine Versammlung zugesagt, um dort alle Fragen zu beantworten, sagt Holtiegel. „Diese Versammlung hat bisher aber nicht stattgefunden“, kritisiert der Anlieger. „Wir wollen informiert werden, bevor der Plan festgezurrt wird.“ Holtiegel selbst kritisiert insbesondere den geplanten Bau von Mehrfamilienhäusern im inneren Bereich des Neubaugebietes. Diese hohe, enge Bebauung passe nicht zum Charakter der Landschaft und der umliegenden Bebauung, argumentiert er. Zudem befürchtet er Probleme bei der Anbindung des Neubaugebiets angesichts des schmalen Rottkampweges. „Die Verkehrsführung ist nicht geeignet für eine allzu dichte Bebauung“, sagt Holtiegel.

Verwaltungsvorstand Wollny sieht das anders. „Wir befürchten kein Verkehrschaos“, sagt er. Wollny hält die Verkehrsprobleme für lösbar. Eine Einbahnstraßenregelung im künftigen Baugebiet sei „möglich, aber eher unwahrscheinlich“. Das werde sich im weiteren Verlauf des Planverfahrens ergeben. Nach den Worten des Leitenden Baudirektors will Bürgermeister Marc Lahmann demnächst ein Gespräch mit den Kleingärtnern und dem Besitzer des Kleingartenareals führen. Das Gespräch werde ergebnisoffen geführt, betont Wollny. Ob es Änderungen am Bebauungsplanentwurf gebe, „hängt auch vom Ergebnis dieses Gesprächs ab.“

Die Stadtverwaltung strebt nach Wollnys Worten an, den Bebauungsplan bis Mitte 2020 fertigzustellen, sodass er dann erneut öffentlich ausgelegt werden kann. Sicher sei dieser Zeitplan aber nicht, sagt der Leitende Baudirektor. „Das hängt von vielen Wenns und Abers ab.“

Lesen Sie mehr zum Thema:

Viele Anlieger sind gegen großes Neubaugebiet

Anwohner und Pächter kämpfen für Kleingartenkolonie

Von Andreas Kannegießer