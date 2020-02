Egestorf

Das geplante Neubaugebiet am Rottkampweg in Egestorf sorgt weiter für Diskussionen. Während etliche Anlieger die Pläne nach wie vor ablehnen, haben sich in der Bauausschusssitzung am Donnerstagabend erstmals auch Befürworter zu Wort gemeldet, die dort ein Grundstück kaufen wollen und sich von der Stadt mehr Tempo bei der Bearbeitung des Bebauungsplanes wünschen. Auch die Politik fordert von der Stadtverwaltung, dass der Bebauungsplan mit Hochdruck vorangetrieben wird.

Die Freiflächen beiderseits des Rottkampweges sind rund 4,7 Hektar groß. Den ersten Planungen zufolge könnten etwa 3,6 Hektar (36.000 Quadratmeter) Grundstücksflächen an Bauwillige vermarktet werden. Das Areal befindet sich im Besitz verschiedener Eigentümer, die ihre Pläne bereits im Herbst öffentlich vorgestellt hatten. Entstehen sollen demnach Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Gebäude für eine seniorengerechte Wohngemeinschaft. Im Bebauungsplanverfahren hatte es eine erste Beteiligung der Öffentlichkeit gegeben. Dabei sind nach den Worten des Leitenden Baudirektors Alexander Wollny „mehrere hundert Einwendungen“ in der Stadtverwaltung eingegangen. „Es braucht Zeit, um diese abzuarbeiten“, sagte Wollny in der Sitzung.

Gespräch mit Kleingärtnern geplant

Nächster Schritt im Verfahren wäre die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes, nachdem alle notwendigen Gutachten eingearbeitet und die Einwendungen bewertet und abgewogen sind. So weit ist die Verwaltung aber noch nicht. Zunächst solle das Ergebnis eines Gesprächs abgewartet werden, das Bürgermeister Marc Lahmann im März mit den Nutzern der Kleingärten führen möchte, deren Parzellen ebenfalls im Bereich des künftigen Neubaugebiets liegen. Das ursprünglich bereits für Dezember avisierte Gespräch war um mehrere Monate verschoben worden.

Nach den Worten von Wollny sorgt das aber nicht für Verzögerungen im Verfahren. „Im Hintergrund wird weiter an dem Bebauungsplan gearbeitet“, versicherte er. Nach Einschätzung der Verwaltung könnte „in der zweiten Jahreshälfte“ der Bebauungsplanentwurf vorliegen – „wenn alles gut läuft“, wie der Leitende Baudirektor jedoch einschränkte.

Vielen geht das eindeutig zu langsam. Immerhin sei der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan bereits im Mai 2016 gefasst worden, wie CDU-Ratsherr Max Matthiesen betonte. Anfang vergangenen Jahres war das Plangebiet allerdings noch einmal erweitert worden – unter anderem um das sogenannte Grabeland mit den Kleingartenparzellen gegenüber des Friedhofes.

So könnte das geplante Neubaugebiet beiderseits des Rottkampweges (verläuft in roter Farbe von links nach rechts) in Egestorf aussehen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Interessenten wollen bauen

Mehrere Grundstücksinteressenten bekundeten ihr Unverständnis, dass sich die Stadt so viel Zeit lasse. „Wir suchen schon seit Jahren nach einem Grundstück in Barsinghausen“, berichtete eine Interessentin. Sie wünsche sich eine verbindliche Perspektive, wann sie mit ihrer Familie denn am Rottkampweg bauen könne, sagte sie. „Wir haben den Eindruck, das Ganze wird gar nicht so richtig unterstützt“, schilderte sie ihren Eindruck. „Warum lässt die Politik es zu, dass unnötige Diskussionen immer und immer wieder geführt werden?“, fragte ein anderer potenzieller Grundstückskäufer. „Irgendwann ist mal gut.“

Auch CDU-Ratsherr Matthiesen forderte die Stadtverwaltung zu besonderen Anstrengungen auf. Die Stadt Barsinghausen wolle für Bauwillige attraktiv sein, sagte er. Ein Auslegungsbeschluss in der zweiten Jahreshälfte sei eindeutig zu spät. „Die Verwaltung sollte sich darauf konzentrieren und das unbedingt noch vor der Sommerpause erledigen“, forderte er.

Anlieger fordern Verzicht

Auch die Kritiker des Projekts nutzten die Sitzung, um ihre Bedenken gegenüber dem Neubaugebiet erneut deutlich zu machen. Anlieger Friedrich Holtiegel kritisierte das Vorgehen der Verwaltung mit dem „ominösen Gesprächstermin“ des Bürgermeisters. Das sei für alle undurchsichtig. „Wir wollen, dass schnell entschieden wird“, forderte auch er. Hartmut Stoehr verwies auf die von vielen Egestorfern unterstützte Forderung, auf das Neubaugebiet ganz zu verzichten – unter anderem aus Umweltschutzgründen. „Dafür sind bisher schon 260 Unterschriften gesammelt worden“, betonte er.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer