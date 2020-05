Egestorf

Das bei Anliegern umstrittene Neubaugebiet am Rottkampweg in Egestorf soll nun doch deutlich kleiner ausfallen als zuletzt geplant. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung empfiehlt den Ratsgremien, das sogenannte Grabeland mit Kleingartenparzellen gegenüber dem Friedhof nicht in das Baugebiet einzubeziehen. Außerdem soll auch eine kleinere Ackerfläche am Südwestrand des Areals außen vor bleiben. Dessen Besitzer hatte sich nicht mit der Stadt über die Übernahme der Planungskosten verständigt.

Die unerwartete Wende ist offenbar das Ergebnis der vielen hundert Einwände, die im Rathaus zum Bebauungsplanentwurf eingegangen waren – und eines Gesprächs, das Bürgermeister Marc Lahmann im März mit den Egestorfer Kleingärtnern und dem Grundbesitzer geführt hat. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung ist die Nachfrage nach Kleingärten noch immer hoch.

„Rückzugsorte sind wichtig“

„Entscheidend waren letztendlich soziale Aspekte, die den Ausschlag für die Interessen der Kleingärtner gegeben haben“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. Es gebe in Barsinghausen mehr Abnehmer für Kleingärten als verfügbare Flächen – und bei diesen Bewerbern handele es sich oftmals um weniger vermögende Bürger. „Gerade jetzt während der Corona-Pandemie kann man noch deutlicher erkennen, wie wichtig auch solche Rückzugsorte sind“, betont Lahmann.

Das gelte gerade für Menschen, die in kleinen Wohnungen und möglicherweise ohne Balkon wohnten. Bei seinem Ortstermin mit den Kleingärtnern habe er sich davon überzeugen können, dass in Egestorf auch viele liebevoll angelegte Gärten vorhanden seien, berichtet der Bürgermeister.

Formal handelt es sich bei den Gartenflächen allerdings nicht um Kleingartengelände, sondern laut gültigem Bebauungsplan um eine „private Grünfläche“. Der Eigentümer ist deshalb nach Mitteilung der Verwaltung auch nicht verpflichtet, die Parzellen als Kleingärten zu verpachten. Zuletzt hatte es demnach nur noch einjährige Nutzungsverträge gegeben, die zudem gekündigt sind.

Einige der Gärten seien auch nicht mehr bewirtschaftet, berichtet die Verwaltung in ihrer Vorlage für die Ratsgremien. Durch das Entlassen der Gartenflächen aus dem Bebauungsplangebiet für den Rottkampweg könne „das Fortbestehen der Gärten an diesem Standort nicht garantiert oder gesichert werden“, betont das Bau- und Planungsamt – und hofft aber offenbar zugleich auf genau diese Entscheidung des Grundeigentümers.

Planung schon seit vier Jahren

Um das geplante Baugebiet am Rottkampweg gibt es seit Jahren Diskussionen. Im Mai 2016 hatte der Rat erstmals einen Aufstellungsbeschluss gefasst – damals noch ohne das Gartengelände. Die Kleingärten waren erst im vergangenen Jahr angesichts der großen Grundstücksnachfrage in den Planungsbereich mit aufgenommen worden. Dagegen hatte es Proteste von Anliegern, aber auch von Naturschützern gegeben. Bei einer Bauausschusssitzung im Februar hatten sich aber auch Grundstücksinteressenten zu Wort gemeldet und nachdrücklich verlangt, dass die Stadt die Pläne für das Baugebiet endlich forcieren solle.

Die Änderungen am Zuschnitt des Plangebiets könnten das Verfahren nun allerdings ein weiteres Mal verlängern. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass gegebenenfalls eine „Anpassung des städtebaulichen Entwurfes“ erforderlich sei. Der sieht vor, am Rottkampweg Einfamilienhäuser und Reihenhäuser sowie Gebäude für eine seniorengerechte Wohngemeinschaft zu schaffen.

In jedem Fall müssten die Planzeichnung, die Begründung des Bebauungsplanes sowie in Teilen der Umweltbericht angepasst werden, erläutert die Verwaltung. Unter günstigen Bedingungen könnte im letzten Quartal dieses Jahres der Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes gefasst werden, hoffen die Stadtplaner im Rathaus.

Von Andreas Kannegießer