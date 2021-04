Egestorf

In den Hochlagen des Deisters ist nach dem Frühlingsintermezzo in der vergangenen Woche der Winter zurückgekehrt. Während der am Montag und Dienstag im Deistervorland gefallene Schnee im Tagesverlauf bald wieder weggetaut war, sieht das an den höchsten Punkten am Deisterkamm anders aus. Unser Leser Dieter Ludewig hat dieses Foto am Dienstag auf dem Kammweg in Blickrichtung Annaturm geschossen. Dort, rund 350 Höhenmeter über dem Barsinghäuser Stadtgebiet, ist es regelmäßig mehrere Grad kälter als im Deistervorland. Entsprechend länger dauert es, bis der Winter auch auf dem Deisterkamm wieder das Feld räumt.

Von Andreas Kannegießer