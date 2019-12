Barsinghausen

Vor drei Jahrzehnten hat die Stadt Barsinghausen das damals neu errichtete Kinder-und Jugendhaus (KJH) an der Egestorfer Ammerke in Betrieb genommen. Seit der Eröffnung am 30. November 1989 hat sich die kommunale Einrichtung zu einem beliebten Treffpunkt für junge Menschen und zu einem festen Bestandteil der Egestorfer Dorfgemeinschaft entwickelt – das wurde am Sonnabend gefeiert: Zum 30-jährigen Bestehen des KJH waren viele Besucher, Mitarbeiter, Nachbarn und Gäste zu einem bunten Fest zusammengekommen.

Junge Artisten des Kinder- und Jugendcircus Kijuciba treten bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen der kommunalen Jugendeinrichtung in Egestorf auf. Quelle: Frank Hermann

Barsinghausens ehemaliger Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Dickel erinnert sich gut an die Entstehungsgeschichte des Kinder- und Jugendhauses. „Wir hatten damals einen Jugendraum in der Grundschule, aber es gab immer wieder Probleme, meistens wegen Lärm. Darum mussten wir etwas Neues machen, und so entstand die Idee für ein Kinder- und Jugendhaus“, erläuterte Dickel am Rande der Feier.

Neubau als ABM-Projekt

Aus finanziellen Gründen entschied sich die Stadt seinerzeit dazu, das Bauprojekt als geförderte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für junge Menschen zu konzipieren. „Unter der Leitung eines Maurers, eines Zimmermanns und eines Sozialpädagogen waren 16 Jugendliche an diesem Bau beteiligt“, berichtete der pensionierte Jugendpfleger. Innerhalb eines Jahres entstand das zweistöckige Gebäude auf dem ehemaligen Egestorfer Festplatz, und es wurde laut Dickel „sofort von den jungen Leuten angenommen“.

Drei Jahrzehnte später hat das KJH seine Attraktivität als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche sowie für junge Familien nicht eingebüßt. Für Besucher gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich ihren Hobbies und Freizeitinteressen zu widmen. Der heutige Jugendpfleger Björn Wende sprach auf der 30-Jahr-Feier von einer „großen Wundertüte mit zahlreichen Möglichkeiten“. Junge Menschen erhielten stets die Chance, sich mit ihren eigenen Ideen in das KJH-Angebot einzubringen – das Spektrum reiche von der Umgestaltung der Innenräume bis zu neuen Spielmöglichkeiten aus dem Außengelände.

Sie freuen sich über das 30-jährige Bestehen des Kinder- und Jugendhauses in Egestorf: Jugendpfleger Björn Wende (von links), dessen Vorgänger Hans-Jürgen Dickel sowie die beiden Sozialpädagogen Petra Höfer und Sebastian Müller-Giegerich. Quelle: Frank Hermann

Die gute Seele: Petra Höfer

Großen Anteil an diesem großen Zuspruch für das Kinder- und Jugendhaus hat Sozialpädagogin Petra Höfer als Leiterin der Einrichtung. Bereits seit mehr als 21 Jahre arbeitet sie im KJH und wirkt nach den Worten des Ersten Stadtrats Thomas Wolf als „gute Seele“ des Hauses. Für viele junge Menschen seien persönliche Bindungen und Verlässlichkeit wichtig – und Höfer stehe für diese Verlässlichkeit. Insbesondere für die Altersgruppe der 14- bis 18-Jährigen biete das KJH eine beliebte Anlaufstelle in der Freizeit. „Es gibt Jugendliche, die hier mehr Zeit verbringen als bei sich Zuhause in der Familie“, meinte Wende.

Neben den offenen Angeboten gibt es im Kinder- und Jugendhaus auch feste Treffpunkte und Kurse wie zum Beispiel einen Eltern-Kind-Kreis, ein Familiencafé oder eine Gruppe von Tagesmüttern. Alle KJH-Nutzer beteiligten sich auch am Programm für die 30-Jahr-Feier am Sonnabend. Dazu gehörten Spiel- und Bastelmöglichkeiten, ein Graffitiworkshop, Musik mit dem Flötenchor Felix Flautina sowie ein Auftritt des Kinder- und Jugendcircus Barsinghausen (Kijuciba). Den Abschluss bildete am Abend eine Party mit Jugendlichen und Junggebliebenen, darunter auch einige ehemalige Besucher und Mitarbeiter des KJH.

Von Frank Hermann