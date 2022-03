Egestorf

Da kommt frischer Schwung in den Unterrichtsalltag: Alle zwölf Klassen der Ernst-Reuter-Schule (ERS) beteiligen sich an einem zweiwöchigen Tanzprojekt in Kooperation mit der Tanzschule Wöbbekind aus Barsinghausen. Jeweils zwei Stunden pro Tag lernen die Kinder aus den verschiedenen Jahrgängen, sich zum Rhythmus der Musik zu bewegen. Zum Abschluss der ersten Projektwoche haben die dritten und vierten Klassen am Donnerstag ihre tänzerischen Fähigkeiten in der Fritz-Ahrberg-Halle gezeigt.

Schwungvoll: Mädchen und Jungen machen beim Tanzprojekt begeistert mit. Quelle: Frank Hermann

Nach zwei Corona-Jahren mit Lockdown und Distanzlernen sollen die Schülerinnen und Schüler beim gemeinschaftlichen Tanzen das soziale Miteinander neu entdecken. „Die Einschränkungen in der Pandemie haben ganz besonders die Kinder hart getroffen. Darum ist für uns als Schule dieses Projekt so wichtig, um den Kindern wieder etwas Freude und Lust auf Bewegung vermitteln zu können“, erläuterte ERS-Leiterin Edith Lutterbüse. Finanzielle Unterstützung habe die Grundschule aus dem Förderprogramm „Startklar in die Zukunft“ des Kultusministeriums erhalten.

„Kinder haben Musik in sich aufgesogen“

In den ersten Projekttagen machten die Dritt- und Viertklässler laut Tanzschulleiterin Antje Wöbbekind-Biurkowski mit Begeisterung mit. „Sie haben die Musik und die passenden Bewegungen dazu richtig in sich aufgesogen, wie ein Schwamm. Da steckte sehr viel Energie drin, auch bei den Jungs“, sagte die Tanzlehrerin.

Viel Talent: Kinder aus dem dritten Jahrgang zeigen in einer Abschlussvorstellung ihre tänzerischen Fähigkeiten. Quelle: Frank Hermann

Auch diejenigen Kinder, die zuvor nur wenig Interesse an Tanz und Musik hatten, hätten den Mut zum Mitmachen gefasst und immer mehr Gefallen an dem Projekt gefunden. „Tanzen fördert die Persönlichkeitsentwicklung. Die Kinder entdecken neue Fähigkeiten an sich und können diese Fähigkeiten in der Gruppe zeigen“, betont Wöbbekind-Biurkowski.

Tanzen für mehr Selbstbewusstsein

Auf ein starkes Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsgefühl der Kinder habe die Ernst-Reuter-Schule gesetzt, als sie die Kooperation mit der Tanzschule für das zweiwöchige Projekt eingegangen sei. „Und es ist ein tolles Projekt. Das zeigen auch die Aufführungen der dritten und vierten Klassen“, betonte Schulleiterin Lutterbüse. In der nächsten Woche nehmen die Kinder aus den ersten und zweiten Klassen am Tanzprojekt teil.