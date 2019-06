Ein Barsinghäuser auf dem Jakobsweg

Barsinghausen

Zu Fuß von Südfrankreich über Spanien bis zu Atlantikküste: Bernd Norkus hat sich auf den Jakobsweg begeben. Von seinen Erfahrungen berichtet er nun in Bild und Ton am Donnerstag, 20. Juni, um 19 Uhr in der Petrusgemeinde, Langenäcker 40.

Im Frühsommer 2018 wanderte Bernd Norkus aus Langreder knapp sieben Wochen auf den Spuren von Hape Kerkeling und ging allein zu Fuß 950 Kilometer bis zur Atlantikküste. In der Petrusgemeinde schildert er seine Motivation, die Erlebnisse und die Erkenntnisse dieser Reise. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Bernd Norkus ist mehr als 900 Kilometer in sieben Wochen gegangen. Quelle: privat

Von Lisa Malecha