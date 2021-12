Hannover

Die Polizei Hannover hat ein letztes Mal die wöchentlichen Zahlen für das sogenanntre Einbruchsradar 2021 veröffentlicht. Daraus ergibt sich: Die Ermittler verzeichneten im fast abgelaufenen Jahr 1034 Wohnungseinbrüche (davon 536 Versuche) in den 13 Stadtbezirken und 20 Umlandkommunen. Damit wirkt sich erneut unter anderem die Corona-Pandemie positiv aus: Die Werte liegen noch einmal fast 5 Prozent unter denen von 2020. Damals registrierte die Polizei 1087 Delikte (601 Versuche).

In Hannover selbst sind die Zahlen jedoch leicht auf 629 gestiegen (2020: 594; +5,9 Prozent). Am aktivsten waren die Einbrecher direkt in der City. Der Bezirk Mitte verzeichnete 81 Taten, im Vorjahr waren es 56. Allerdings scheiterten die Diebe auch nirgendwo häufiger: In 51 Fällen (63 Prozent) mussten sie 2021 unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dahinter folgt Bothfeld-Vahrenheide mit 67 Einbrüchen (davon 37 Versuche), auf Platz drei liegt Ricklingen (59 Taten, davon 28 Versuche).

Die wenigsten Einbrüche: Misburg-Anderten

Angesichts der absoluten Zahlen lebt es sich im Gegenzug in Misburg-Anderten am sichersten: Dort schlugen die Täter 27 Mal zu (12 Versuche). Lediglich eine Tat mehr registrierte Kirchrode-Bemerode-Wülferode (15 Versuche). Der drittsicherste Bezirk ist laut Einbruchsradar die Südstadt (32 Taten, davon 19 Versuche). Völlig unverändert zeigte sich nur Bothfeld-Vahrenheide mit erneut 67 Taten.

Bezirk mit dem größten Risiko: Mitte

Werden die Werte jedoch mit den Einwohnerzahlen ins Verhältnis gesetzt, ändert sich das Bild. Zwar liegt weiterhin Mitte vorne mit 21,8 Einbrüchen je 10.000 Bewohner (2020: 15,1). Doch dahinter folgt nun der Bezirk Nord mit 15,8 Taten (10,8). Rang drei bekleidet Döhren-Wülfel mit 14,3 Einbrüchen (10,8). Im Vorjahr lag noch Ahlem-Badenstedt-Davenstedt gleichauf mit Mitte, gefolgt von Bothfeld-Vahrenheide mit 13,4 Delikten.

Sicherster Bezirk in Hannover: Südstadt-Bult

Das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, war dagegen 2021 im Bezirk Südstadt-Bult am geringsten. Je 10.000 Einwohner gab es dort 7,4 Delikte. Am zweitsichersten lebten die Bewohnerinnen und Bewohner von Misburg-Anderten (8,1), auf Platz drei landete Vahrenwald-List mit 8,2 Taten. 2020 lautete die Reihenfolge der sichersten Bezirke noch Misburg-Anderten (7,2), Buchholz-Kleefeld (8,2) und Südstadt-Bult (9). Der Hannover-Durchschnitt liegt bei 11,8 Einbrüchen je 10.000 Einwohner.

Einbrüche in Neustadt fast verdoppelt

Der Gesamtrückgang ist ausschließlich dem Umland zu verdanken. Dort waren es 405 Einbrüche (2020: 493). Wermutstropfen: Waren die Täter im Vorjahr vielerorts deutlich weniger aktiv, verzeichnen nun die drei am stärksten betroffenen Kommunen teils deutliche Zuwächse: Spitzenreiter ist Langenhagen mit 62 Taten. 2020 registrierte die Polizei 48 Taten.

Dahinter folgt Garbsen mit 57 Einbrüchen (2020: 45). Neustadt landet auf dem dritten Rang mit 49 Delikten. Die Stadt hat ihren Wert damit sogar fast verdoppelt: 2020 waren es bloß 25 Taten.

Sechs Umlandkommunen im einstelligen Bereich

Springe verzeichnete dagegen die wenigsten Einbrüche: nur 5 Taten im gesamten Jahr. Dahinter folgen Hemmingen (6) und Wennigsen sowie Uetze mit je 7 verzeichneten Delikten. Auch Burgwedel (8) und Gehrden (9) verzeichnen dieses Mal Zahlen im einstelligen Bereich. 2020 schafften das bloß Pattensen mit 4 und Wennigsen mit damals 6 Einbrüchen.

Langenhagen: Mehr als 11 Einbrüche je 10.000 Einwohner

Auch beim Umrechnen auf Einbrüche je 10.000 Einwohner bleiben die drei am stärksten betroffenen Kommunen an der Spitze – Langenhagen sogar mit 11,3 Taten als einzige im zweistelligen Bereich. Garbsen verzeichnet dahinter 9,3 Delikte, Neustadt kommt auf 9,2 Einbrüche. Am sichersten bleibt es in Neustadt mit nur 1,7 Taten, Hemmingen belegt weiter den zweiten Rang (3,2). Einzig Platz drei ändert sich: Der geht in der Statistik nach Uetze mit 3,5 Delikten je 10.000 Menschen.

Damit die Zahlen mindestens gleich bleiben oder bestenfalls sogar noch mehr sinken, geht die Polizei mit speziellen Ermittlungsgruppen gegen Einbrecher vor und bietet Präventionsangebote. Gleichzeitig macht sich weiter das gesteigerte Homeoffice vieler Menschen bemerkbar. Sind die Bewohner zu Hause, schreckt das die Täter ab. Zum Vergleich: 2019 verzeichnete das Einbruchsradar noch 1730 Taten. Das waren 67,3 Prozent mehr als 2021.

Von Peer Hellerling