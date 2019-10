Seit 1991 richtet der CDU-Ortsverband Göxe jedes Jahr am 3. Oktober eine kleine und in dieser Form regionsweit einzigartige Gedenkfeier zur Erinnerung an die Deutsche Einheit aus. Nahezu 40 Besucher haben sich Donnerstag am Einheitsstein neben dem Glockenturm getroffen, um den Jahrestag zu feiern.